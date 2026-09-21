Hòa Thái Lan 0-0 ở lượt cuối vòng bảng Asiad 2026, tuyển nữ Việt Nam giành tấm vé vớt vào tứ kết, gặp đối thủ rất mạnh là Trung Quốc. Đánh giá về trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: "Trước khi bước vào trận với Thái Lan, chúng tôi biết Myanmar và Bangladesh hòa nhau 0-0. Vì vậy toàn đội phải giành ít nhất 1 điểm để đi tiếp. Dù vậy, mục tiêu của đội trận này là quyết tâm chiến thắng.

Thái Lan thay đổi đội hình so với 2 trận trước. Họ đá 3 trung vệ, 2 cánh dâng cao, có thời điểm gia cố hàng tiền vệ với 5 người, nên hiệp đầu chúng tôi kiểm soát tuyến giữa không tốt. Sau khi được điều chỉnh, tuyển nữ Việt Nam đá ổn hơn và đá pressing tầm cao Thái Lan ở hiệp hai. Chúng tôi bỏ lỡ một vài cơ hội, nhưng nhìn chung 1 điểm là hài lòng vì đội hoàn thành mục tiêu giành vé vào tứ kết".

Tuyển nữ Việt Nam giành vé vớt vào tứ kết. Ảnh: FAT

Tại vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam chỉ ghi được 1 bàn sau 3 trận, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng các học trò của mình ngoài việc bỏ lỡ nhiều cơ hội ở trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) thì trận gặp Thái Lan không thể mạo hiểm, trong khi thất bại 0-8 trước Nhật Bản là vì trình độ quá chênh lệch.

"Có thể là trận tới, gặp đối thủ mạnh, tuyển nữ Việt Nam cải thiện và sẽ có bàn thắng”, HLV Hoàng Văn Phúc kỳ vọng.

Đối thủ tiếp theo của Thanh Nhã và các đồng đội tại tứ kết Asiad là Trung Quốc. HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá: "Trong chuyến tập huấn trước giải, chúng tôi đấu với Trung Quốc và thua 0-3. Trình độ họ tốt hơn tuyển nữ Việt Nam. Trước mắt, các cầu thủ cần hồi phục, sau đó mới tính đến cách chơi. Tôi nghĩ là đá phòng ngự phản công là khả dĩ nhất".