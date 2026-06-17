Video Mbappe mở tỷ số cho Pháp (nguồn: VTV)
Ghi bàn:
Pháp: Mbappe (66', 90'+6), B. Barcola (82')
Senegal: Ibrahim Mbaye (90'+5)
Pháp có màn ra quân thuận lợi tại bảng I World Cup 2026 khi đánh bại Senegal 3-1, dù trải qua hiệp một đầy khó khăn. Đội hình giàu ngôi sao của HLV Didier Deschamps kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng lại thiếu sự sắc bén trước hàng thủ chơi tập trung của đại diện châu Phi.
Trong hiệp một, Mbappe, Dembele và Olise đều chưa tạo được khác biệt. Senegal thậm chí suýt mở tỷ số ở cuối hiệp, khi Mane thoát xuống bên cánh trái rồi trả bóng thuận lợi cho Ismaila Sarr. Tuy nhiên, cầu thủ này lại đệm bóng vọt xà ở cự ly rất gần.
Sau giờ nghỉ, Pháp tăng tốc rõ rệt. Phút 66, Olise chọc khe tinh tế để Mbappe thoát xuống dứt điểm một chạm, mở tỷ số cho Les Bleus. Đến phút 82, Barcola vừa vào sân đã lập công sau đường kiến tạo của Rabiot, nâng tỷ số lên 2-0.
Senegal nỗ lực vùng lên và có bàn rút ngắn nhờ Ibrahim Mbaye ở phút 90+5. Nhưng chỉ một phút sau, Mbappe tung cú sút xa đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-1 cho Pháp.
Đội hình ra sân
Pháp: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Olise, Doue (R. Cherki 87'), Dembele (B. Barcola 80'), Mbappe
Senegal: Edouard Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakharte, Diouf, Camara (H. Diarra 76'), Pape Gueye (P. Ciss 88'), Ismaila Sarr (I. Mbaye 75'), Idrissa Gueye (I. Ndiaye 83'), Mané, Nicolas Jackson (B. Dieng 83')
KẾT THÚC
Trận đấu hạ màn với chiến thắng 3-1 dành cho Pháp trước Senegal.
90'+8
Tình huống tấn công bên cánh phải của Senegal suýt chút nữa đem về bàn gỡ thứ hai cho họ khi thủ môn Maignan có pha xử lý lóng ngóng.
90'+6
Mbappe ghi siêu phẩm, Pháp dẫn 3-1
Xuất phát từ pha đi bóng của Olise tạo cơ hội để Mbappe tung cú sút từ khoảng cách khoảng 26m, trái bóng đi căng như kẻ chỉ khiến thủ môn Mendy không thể cản phá.
90'+5
Ibrahim Mbaye rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Senegal
Cầu thủ vào sân thay người Ibrahim Mbaye đột phá rồi dứt điểm khiến thủ môn Maignan cản phá lỗi, đem về bàn rút ngắn cách biệt cho đại diện châu Phi.
90'
Hiệp hai có tới 8 phút bù giờ.
87'
Các cầu thủ Senegal nỗ lực vùng lên để tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.
82'
Barcola ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Pháp ngay sau khi vào sân
Tiền vệ Rabiot kiến tạo để B. Barcola - người vừa vào sân chỉ 2 phút, có pha chạm bóng đầu tiên là tình huống dứt điểm tinh tế khi đối mặt với thủ môn Mendy.
74'
Đến lượt Doue cảnh báo khung thành Senegal bằng cú sút về góc gần không thắng được thủ môn Mendy.
68'
Senegal đáp trả mạnh mẽ, Nicolas Jackson băng bên cánh phải rồi sút tung nóc lưới Maignan, tuy nhiên đã có lỗi việt vị của cựu ngôi sao Chelsea.
66'
Olise kiến tạo cho Mbappe mở tỷ số
Olise lại có pha chọc khe thông minh cho Mbappe xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm một chạm nhanh khiến thủ môn Mendy không kịp phản xạ.
64'
Olise tỉa khe thông minh cho Mbappe xâm nhập vòng cấm, nhưng ngôi sao của Real Madrid không đủ tốc độ để có thể chạm bóng trong vòng cấm Senegal.
60'
Mbappe băng lên xâm nhập vòng cấm từ cánh phải, Mane thực hiện pha vào bóng làm ngã đội trưởng ĐT Pháp. Trọng tài Alireza Faghani xua tay không có phạt đền, sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR, vị "vua áo đen" người Australia gốc Iran giữ nguyên quan điểm.
57'
Cơ hội dành cho Mbappe nhưng pha đặt lòng trong vòng cấm khi hậu vệ Senegal theo sát không thắng được thủ môn Mendy.
53'
Olise vượt qua Koulibaly rồi dứt điểm chéo góc, tuy nhiên ngôi sao đang đầu quân cho Bayern Munich không thắng được thủ môn Mendy trong pha đối mặt.
48'
Doue cảnh báo khung thành của Senegal với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành thủ môn Edouard Mendy.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Ismaila Sarr bỏ lỡ khó tin
Mane đột phá từ cánh trái xuống đáy biên trước khi đẩy bóng ra cho đồng đội. Ismaila Sarr trong thế không bị kèm cặp, ở chính giữa khung thành nhưng anh lại đệm bóng lên khán đài đầy khó tin, ở khoảng cách chừng 6m. Sau tình huống này hiệp một khép lại.
45'
Hiệp một có tới 6 phút bù giờ. Vẫn đang là một thế trận bế tắc của ĐT Pháp.
40'
Dù được kỳ vọng rất nhiều trước khi bước vào World Cup nhưng những ngôi sao như Mbappe, Dembele hay Olise đang thi đấu hết sức mờ nhạt kể từ đầu trận.
31'
Đội hình trị giá hơn 1,5 tỷ euro của Pháp vẫn chưa cho thấy sự áp đảo trước đại diện đến từ châu Phi.
25'
Bóng trúng cột dọc Pháp
Senegal tổ chức phản công nhanh, Nicolas Jackson băng lên dứt điểm về góc gần đưa bóng trúng cột dọc. Quá may cho ĐT Pháp khi trái bóng sau đó bật ra đập vào chân thủ môn Maignan rồi đi hết đường biên ngang chứ không lăn vào khung thành.
19'
Pháp đang kiểm soát bóng vượt trội trong ít phút vừa qua, tuy nhiên vẫn là những đường chuyền qua lại để kéo giãn đội hình Senegal. Dembele sút xa cầu may nhưng bóng đập trúng một cầu thủ Senegal bật ra.
12'
Dembele chuyền bóng vào vòng cấm cho Mbappe nhưng thủ quân tuyển Pháp lần thứ hai xử lý bước một lỗi.
9'
Các cầu thủ Senegal đang là đội chủ động chơi tấn công, trong khi đội vô địch World Cup 2018 chỏ thấy sự thận trọng nhất định.
5'
Hai đội nhập cuộc khá thận trọng, cũng dễ hiểu khi phải thi đấu dưới thời tiết nắng nóng tại MetLife Stadium, New Jersey (East Rutherford).
02h03
Trọng tài chính người Australia gốc Iran - Alireza Faghani thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
01h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
01h40
01h35
01h30
01h15
Cuộc đối đầu giữa Pháp và Senegal tại bảng I World Cup 2026 hứa hẹn rất đáng chú ý, không chỉ bởi chênh lệch đẳng cấp mà còn vì duyên nợ trong quá khứ. Pháp được xem là ứng viên sáng giá, nhưng Senegal luôn là đội bóng châu Phi có thể tạo ra bất ngờ ở những trận cầu lớn.
Trước trận ra quân, Les Bleus đón tín hiệu tích cực về lực lượng. William Saliba đã trở lại, Jules Kounde đủ thể lực, còn Mike Maignan chỉ được giảm tải trong tập luyện chứ không gặp vấn đề đáng lo. Với nền tảng ấy, HLV Didier Deschamps có thể sử dụng đội hình giàu sức mạnh, gồm Mbappe, Dembele, Olise, Tchouameni và Rabiot.
Điểm nhấn lớn nhất vẫn là Mbappe. Chân sút của tuyển Pháp đang ở rất gần kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của đội tuyển, khi chỉ kém Olivier Giroud 1 bàn.
Senegal đặt kỳ vọng vào Sadio Mane, biểu tượng lớn nhất của đội bóng. Nếu Mane và Nicolas Jackson tận dụng tốt khoảng trống, đại diện châu Phi hoàn toàn có thể gây khó khăn cho hàng thủ Pháp.