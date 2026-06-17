Video Mbappe mở tỷ số cho Pháp (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Pháp: Mbappe (66', 90'+6), B. Barcola (82')

Senegal: Ibrahim Mbaye (90'+5)

Pháp có màn ra quân thuận lợi tại bảng I World Cup 2026 khi đánh bại Senegal 3-1, dù trải qua hiệp một đầy khó khăn. Đội hình giàu ngôi sao của HLV Didier Deschamps kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng lại thiếu sự sắc bén trước hàng thủ chơi tập trung của đại diện châu Phi.

Mbappe bùng nổ trong hiệp hai - Ảnh: ESPN Asia

Trong hiệp một, Mbappe, Dembele và Olise đều chưa tạo được khác biệt. Senegal thậm chí suýt mở tỷ số ở cuối hiệp, khi Mane thoát xuống bên cánh trái rồi trả bóng thuận lợi cho Ismaila Sarr. Tuy nhiên, cầu thủ này lại đệm bóng vọt xà ở cự ly rất gần.

Sau giờ nghỉ, Pháp tăng tốc rõ rệt. Phút 66, Olise chọc khe tinh tế để Mbappe thoát xuống dứt điểm một chạm, mở tỷ số cho Les Bleus. Đến phút 82, Barcola vừa vào sân đã lập công sau đường kiến tạo của Rabiot, nâng tỷ số lên 2-0.

Senegal nỗ lực vùng lên và có bàn rút ngắn nhờ Ibrahim Mbaye ở phút 90+5. Nhưng chỉ một phút sau, Mbappe tung cú sút xa đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-1 cho Pháp.

Đội hình ra sân

Pháp: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Olise, Doue (R. Cherki 87'), Dembele (B. Barcola 80'), Mbappe

Senegal: Edouard Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakharte, Diouf, Camara (H. Diarra 76'), Pape Gueye (P. Ciss 88'), Ismaila Sarr (I. Mbaye 75'), Idrissa Gueye (I. Ndiaye 83'), Mané, Nicolas Jackson (B. Dieng 83')