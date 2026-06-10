Vị thế của Pháp

Tròn 8 năm sau đêm huy hoàng tại Moscow, 3 năm rưỡi sau nỗi đau Qatar, đội tuyển Pháp lại bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Pháp sở hữu chiều sâu lực lượng đáng nể, dàn cầu thủ tấn công thuộc nhóm xuất sắc nhất thế giới và kinh nghiệm chinh chiến ở những trận đấu lớn. Nhưng trước khi trái bóng lăn trên các sân cỏ Bắc Mỹ, câu hỏi lớn nhất dành cho “Les Bleus” lại không nằm ở con người, mà ở cách họ sẽ chơi bóng.

Pháp sở hữu đội hình chất lượng. Ảnh: FFF

Trong hơn một thập kỷ dẫn dắt đội tuyển Pháp, Didier Deschamps đã xây dựng một cỗ máy chiến thắng dựa trên tính kỷ luật, sự thực dụng và khả năng kiểm soát rủi ro gần như tuyệt đối.

Ông đưa Pháp vô địch World Cup 2018, vào chung kết World Cup 2022 và góp mặt ở trận tranh ngôi vương EURO 2016. Thành tích ấy khiến mọi lời chỉ trích về lối chơi có phần khô khan của Pháp trở nên khó có sức nặng.

“Xem thì phát chán, nhưng nó giúp bạn chiến thắng”, Antoine Griezmann từng nói ở EURO 2024, giải đấu mà họ thua Tây Ban Nha tại bán kết.

Tuy nhiên, ngay cả những người hâm mộ trung thành nhất của Pháp cũng phải thừa nhận rằng đội bóng áo lam đôi khi thiếu sự bùng nổ. EURO 2024 là minh chứng rõ ràng nhất. Pháp tiến đến bán kết nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc ghi bàn.

Đó là lý do những tín hiệu xuất hiện trong các trận giao hữu gần đây mang đến sự tò mò lớn. Trong chuyến du đấu Mỹ hồi tháng Ba, Pháp ghi 5 bàn thắng trước Brazil và Colombia.

Đội bóng của Deschamps trở nên linh hoạt, giàu tốc độ hơn và khó đoán hơn. Chính nhà cầm quân 57 tuổi cũng thừa nhận ông muốn các học trò trở nên “khó đọc vị” hơn trong các tình huống tấn công.

Mbappe vẫn là trung tâm của đội. Ảnh: FFF

Nhiều ngôi sao

Vấn đề là liệu sự thay đổi đó có được duy trì tại World Cup 2026 hay không. Bởi vì chưa bao giờ trong nhiệm kỳ của Deschamps, Pháp sở hữu hàng công đáng sợ như hiện nay.

Kylian Mbappe vẫn là trung tâm của mọi kế hoạch. Sau nhiều năm chơi dạt cánh, đội trưởng Pháp giờ đã hoàn thiện vai trò của một trung phong hiện đại, vừa ghi bàn vừa tạo ảnh hưởng lên toàn bộ hệ thống.

Mbappe đang tiến gần đến kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của ĐTQG – 56 bàn, chỉ sau Olivier Giroud 57 bàn – và chuẩn bị chạm mốc 100 trận quốc tế (hiện là 98).

Bên cạnh Mbappe là Ousmane Dembele, chủ nhân Quả bóng vàng 2025, người vừa trải qua mùa giải xuất sắc khác khi cùng PSG bảo vệ thành công danh hiệu Champions League.

Trong khi đó, Michael Olise nổi lên như một trong những cầu thủ tấn công được săn đón nhất châu Âu nhờ khả năng sáng tạo và tạo đột biến đặc biệt. Với bộ ba này, Pháp được kỳ vọng có thể xuyên phá mọi hàng thủ.

Sau khi Giroud chia tay đội tuyển, Deschamps mất khá nhiều thời gian để tìm lại sự cân bằng. Nhưng giờ đây, ông đang có trong tay những phương án mới để tái định hình hàng công.

Nếu lựa chọn giải phóng sức sáng tạo của Mbappe, Dembele và Olise, hay một Desire đầy nổi loạn, Pháp hoàn toàn có thể trở thành đội bóng hấp dẫn bậc nhất giải đấu.

Deschamps bước vào giải đấu cuối với Pháp. Ảnh: FFF

Điệu nhảy cuối của Deschamps

Dẫu vậy, bản chất của Deschamps chưa bao giờ là một người ưa mạo hiểm. Nền tảng của “Les Bleus” vẫn nằm ở hàng phòng ngự chắc chắn với Dayot Upamecano, William Saliba, Ibrahima Konate – điểm tựa lớn nhất trên hành trình chinh phục World Cup.

Bên cạnh những ngôi sao đã thành danh, người Pháp cũng đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ kế cận.

Warren Zaire-Emery đang dần khẳng định mình là tương lai của tuyến giữa, giúp Deschamps thêm nhiều lựa chọn chiến thuật trong những trận đấu lớn. Rồi thêm Rayan Cherki, Maghnes Akliouche hay Manu Kone.

Băng ghế dự bị của Pháp cũng rất chất lượng, với những gương mặt Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram, Malo Gusto, lão tướng N’Golo Kante…

World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt với Deschamps, khi đây là giải đấu cuối cùng của ông trên cương vị HLV trưởng Pháp. Sau hơn 12 năm cầm quân, ông muốn khép lại hành trình huy hoàng bằng chiếc cúp vàng thứ hai.