|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
26/11 00:45
|Sabah Baku 1-4 Barcelona
|
TV360
|Slavia Praha 0-1 Villarreal
|
TV360, On Football
|
26/11 03:00
|Atletico Madrid 2-0 Viking
|
TV360, On Sports +
|Club Brugge 0-3 Liverpool
|
TV360
|Inter Milan 2-0 Stuttgart
|
TV360, On Sports News
|Lille 2-1 Bayern Munich
|
TV360, On Sports
|PSG 3-2 AS Roma
|
TV360, On Football
|Shakhtar Donetsk 0-1 Fenerbahce
|
TV360
|Sporting Lisbon 2-3 MU
|
TV360
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
25/11 17:00
|
Gamba Osaka 2-0 Port FC
|
Kashima Antlers 3-0 Jeonbuk
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG BẢNG
|
25/11 14:45
|Melbourne Victory 0-0 Thể Công
|
25/11 19:15
|
Persib Bandung 3-1 FC Seoul
|
25/11 20:45
|
Nasaf Qarshi 1-0 Al Khalidiyah
|
25/11 23:00
|
Al Faisaly Amman 0-1 Al Rayyan
|
Al Jazira 1-0 Gol Gohar
|
Al Kuwait 1-2 Al Wahda
|
Al Muharraq 2-4 Arkadag
|
26/11 01:15
|
Al Taawon 0-0 Al Nahda
|
FIFA U17 WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG
|
25/11 19:30
|
U17 Ecuador 2-3 U17 Hàn Quốc
|
FPT Play, MyTV
|
U17 Uganda 6-0 U17 New Caledonia
|
FPT Play, MyTV
|
25/11 20:30
|
U17 Uruguay 0-3 U17 Pháp
|
FPT Play, MyTV
|
U17 Haiti 1-2 U17 Saudi Arabia
|
FPT Play, MyTV
|
25/11 21:30
|
U17 Hy Lạp 4-1 U17 Qatar
|
FPT Play, MyTV
|
U17 Panama 1-4 U17 Ai Cập
|
FPT Play, MyTV
|
25/11 22:30
|
U17 Đan Mạch 3-3 U17 Argentina
|
FPT Play, MyTV
|
U17 Australia 2-2 U17 Mozambique
|
FPT Play, MyTV
Kết quả bóng đá hôm nay được cập nhật liên tục, giúp người hâm mộ theo dõi tỷ số và diễn biến các trận đấu trong nước, quốc tế.
Độc giả dễ dàng tra cứu kết quả Ngoại hạng Anh, Champions League, Europa League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 cùng những giải đấu lớn như World Cup, EURO, Asian Cup và AFC Champions League.
Kết quả V.League, Cúp Quốc gia, đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam và các giải trẻ cũng được cập nhật thường xuyên.
Thông tin được tổng hợp theo ngày, từng giải đấu, gồm tỷ số chung cuộc, kết quả hiệp một, cầu thủ ghi bàn và diễn biến nổi bật.
Bên cạnh đó, bảng xếp hạng bóng đá được cập nhật sau mỗi vòng, giúp độc giả theo sát cuộc đua vô địch, giành vé dự cúp châu Âu và trụ hạng.
Cổ vũ U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn