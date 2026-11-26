Lượt cuối vòng bảng U17 World Cup 2026 chứng kiến Pháp thắng Uruguay 3-0, Argentina hòa Đan Mạch 3-3, trong khi chủ nhà Qatar thua đậm Hy Lạp, đối mặt nguy cơ bị loại.

Video highlights U17 Argentina 3-3 U17 Đan Mạch:

Tám trận đấu cuối cùng tại các bảng A, B, C và D U17 World Cup 2026 khép lại với nhiều kết quả đáng chú ý. Trong đó, U17 Pháp gây ấn tượng mạnh, Argentina trải qua màn rượt đuổi kịch tính, còn chủ nhà Qatar nhận thất bại nặng nề.

U17 Pháp thắng to để đi tiếp, trong khi chủ nhà U17 Qatar nguy cơ dừng bước từ vòng bảng - Ảnh: FIFA

Tại bảng D, U17 Pháp đánh bại Uruguay 3-0, qua đó khép lại vòng bảng với 6 điểm. Chiến thắng thuyết phục trước đại diện Nam Mỹ giúp đội bóng áo lam lấy lại sự tự tin sau thất bại trước Saudi Arabia ở lượt đấu trước.

Trong trận còn lại, U17 Saudi Arabia vượt qua Haiti 2-1, khiến cuộc cạnh tranh thứ hạng tại bảng D thêm hấp dẫn.

Ở bảng C, U17 Argentina bị Đan Mạch cầm hòa 3-3 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Kết quả này giúp đại diện Nam Mỹ kết thúc vòng bảng với 4 điểm sau một thắng, một hòa và một thua.

Trong khi đó, Australia hòa Mozambique 2-2. Đại diện châu Phi có 4 điểm, hiệu số +3 và góp mặt trong nhóm những đội hạng ba có thành tích tốt.

Đáng chú ý, chủ nhà U17 Qatar thất bại 1-4 trước Hy Lạp ở bảng A, khép lại vòng bảng với 3 điểm cùng hiệu số -3. Qatar đứng thứ ba và phải chờ kết quả các bảng còn lại để xác định khả năng giành vé vào vòng 32 đội.

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn - Ảnh: FIFA

Ở trận đấu cùng bảng, U17 Ai Cập thắng Panama 4-1.

Tại bảng B, U17 Hàn Quốc tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đánh bại Ecuador 3-2, hoàn tất vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới hai lần.

Trận còn lại, Uganda đại thắng New Caledonia 6-0, qua đó giành 4 điểm và đứng nhì bảng, xếp trên Ecuador nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Sau khi bốn bảng đấu đầu tiên khép lại, cuộc đua giành tám suất vào vòng 32 đội dành cho những đội hạng ba xuất sắc nhất hứa hẹn còn nhiều biến động.