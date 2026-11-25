3h00 ngày 26/11, sân Công viên các Hoàng tử:

Nhận định bóng đá PSG vs Roma: PSG được kỳ vọng thể hiện bản lĩnh trước Roma ở Champions League, khi Luis Enrique mất đi đôi cánh quan trọng.

Nhận định bóng đá PSG vs Roma

Mất cả Desire Doue lẫn Khvicha Kvaratskhelia, PSG tiếp AS Roma với bài toán tấn công ở hai cánh (3h ngày 26/11, giờ Hà Nội). Đây là lúc nhà đương kim vô địch Champions League cho thấy bản lĩnh và chiều sâu đội hình.

PSG bước vào cuộc tiếp đón Roma ở lượt 5 Champions League với 12 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Riêng ở châu Âu, đội bóng của Luis Enrique giành trọn 12 điểm và ghi 20 bàn sau 4 trận.

PSG mất đôi cánh quan trọng nhất. Ảnh: PSG Inside

Chiến thắng gần nhất của thầy trò Luis Enrique là màn vùi dập Villarreal 6-0 ngay trên đất Tây Ban Nha. Tuy nhiên, trận thắng Nice 3-2 cuối tuần qua khiến PSG trả giá đắt. Desire Doue đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải, nối gót Khvicha Kvaratskhelia, người dính chấn thương tương tự hồi tháng 10.

Mất hai cầu thủ chạy cánh quan trọng nhất cùng lúc, PSG mất hai cách mở đường vào vòng cấm. Kvaratskhelia có thể nhận bóng sát biên trái, kéo hậu vệ ra khỏi vị trí rồi ngoặt vào trong để dứt điểm hoặc phối hợp. Doue linh hoạt hơn về vị trí, có thể tăng tốc từ biên rồi nhận bóng ở khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ.

Khi một người hút được hai cầu thủ, người còn lại có cơ hội nhận bóng ở phía đối diện. Đó là lợi thế PSG khó tái tạo chỉ bằng hai sự thay đổi nhân sự. Maghnes Akliouche và Mika Godts là những phương án đá cánh, còn Ousmane Dembele vừa trở lại sau chấn thương. Luis Enrique có thể dựa nhiều hơn vào những pha dâng cao của Achraf Hakimi và Nuno Mendes để kéo giãn hàng thủ Roma.

Khi ấy, Vitinha và Fabian Ruiz phải luân chuyển bóng đủ nhanh để tận dụng khoảng trống. PSG cũng cần người bọc lót sau lưng hai hậu vệ biên, bởi Roma có thể đưa bóng lên cho Matias Soule và Donyell Malen ngay khi đoạt lại.

Đội bóng của Gian Piero Gasperini vẫn bất bại sau 12 vòng Serie A và vừa thắng Parma 5-1, với cú “poker” của Malen.

Roma dựa vào Malen để tìm khác biệt. Ảnh: ASR

Roma mới có 4 điểm ở Champions League, song họ đã ghi 3 bàn vào lưới Real Madrid và từng dẫn MU 2-0 tại Old Trafford trước khi thua ngược. Những kết quả ấy cho thấy Roma đủ sức trừng phạt một đội hình dâng cao, đồng thời dễ đánh mất thế trận khi đối thủ duy trì sức ép.

PSG từng ghi ít nhất 4 bàn trong cả bốn lượt đầu. Trước Roma, thước đo bản lĩnh của nhà vô địch sẽ được kiểm chứng trong cách Luis Enrique xây dựng giải pháp mới cho hai cánh. Nhiều khả năng Akliouche và Mayulu được trao cơ hội thể hiện mình. Từ đó, Luis Enrique sẽ có hướng đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Thông tin đội hình

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Dembele, Mayulu.

Vắng mặt: Doue, Kvaratskhelia (chấn thương)

Nghi ngờ: Không

Nghỉ trận tới nếu nhận thêm thẻ vàng: Không

Roma (3-4-3): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Kone, Wesley Franca; Rodrigo Mora, Malen, Soule.

Vắng mặt: Pellegrini (chấn thương)

Nghi ngờ: Balerdi, Rensch (chấn thương)

Nghỉ trận tới nếu nhận thêm thẻ vàng: Không

Dự đoán: PSG thắng 3-1.