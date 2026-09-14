PSG có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân của Brest, nhưng cuối cùng vẫn giành được chiến thắng 1-0 để tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Ligue 1. Đội bóng của HLV Luis Enrique sớm tạo lợi thế, song phải chống đỡ sức ép lớn trong phần lớn thời gian còn lại.

Ngay phút thứ 5, PSG đã có bàn mở tỷ số sau một pha phối hợp tấn công đẹp mắt. Ousmane Dembele nhận bóng rồi thực hiện đường chuyền thuận lợi để Ferran Torres tung cú sút xa một chạm cực kỳ kỹ thuật. Bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn Brest không có cơ hội cản phá.

Ferran Torres trở thành người hùng của PSG - Ảnh: CLB

Bị dẫn trước, Brest lập tức đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Đội chủ nhà liên tục khai thác khoảng trống nơi hàng phòng ngự PSG, khiến khung thành của đội khách nhiều lần chao đảo.

Trong ngày hàng thủ PSG thi đấu không thực sự chắc chắn, thủ môn Matvey Safonov trở thành nhân vật nổi bật nhất. Người gác đền của PSG có tới 6 pha cứu thua quan trọng, giúp đội bóng thủ đô giữ sạch lưới trước sức ép từ Brest.

Đội chủ nhà có màn trình diễn đáng khen khi tung ra 16 cú sút và tạo ra 3 cơ hội ghi bàn rõ rệt. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng khiến Brest không thể tìm được bàn gỡ.

PSG cũng có những cơ hội để gia tăng cách biệt nhưng không tận dụng thành công. Dù vậy, bàn thắng duy nhất của Ferran Torres là đủ để mang về chiến thắng quý giá.

Với 3 điểm giành được, PSG nâng tổng số điểm lên 5 và vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Ligue 1, đồng thời vượt qua chính Brest trong cuộc đua tại giải đấu hàng đầu nước Pháp.

Ghi bàn

PSG: Ferran Torres (5')

Đội hình xuất phát:

Brest: Selvik, Lala, Le Guen, Lloris, Locko, Chotard, Magnetti, Versini, Doumbia, Mboup, Ajorque

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Dembele, Torres, Kvaratskhelia