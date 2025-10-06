Dù không có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, PSG vẫn cho thấy sự vượt trội trong chuyến làm khách trên sân Lille.

Trận đấu giữa Lille và PSG diễn ra hấp dẫn - Ảnh: PSG

Suốt hiệp một, đội bóng của HLV Luis Enrique liên tục tổ chức những pha tấn công dồn dập, buộc hàng thủ Lille phải căng mình chống đỡ. Sự chắc chắn của thủ môn cùng chút may mắn đã giúp đội chủ nhà giữ sạch lưới sau 45 phút đầu tiên.

Tình huống Nuno Mendes ghi siêu phẩm sút phạt - Ảnh: Ligue 1

Bước sang hiệp hai, sức ép khủng khiếp từ PSG cuối cùng cũng mang lại kết quả. Phút 66, Nuno Mendes thực hiện cú sút phạt hàng rào tuyệt đẹp, không cho thủ môn Lille cơ hội cản phá, mở tỷ số 1-0 cho nhà đương kim vô địch.

Tưởng chừng PSG sẽ ra về với trọn vẹn 3 điểm thì bất ngờ xảy ra. Phút 85, tài năng trẻ Ethan Mbappe - em trai của Kylian Mbappe tung cú dứt điểm chuẩn xác, mang về bàn gỡ hòa 1-1 quý giá cho Lille.

Ethan Mbappe ghi bàn giúp Lille giữ lại 1 điểm, trên khán đài người anh Kylian Mbappe ăn mừng đầy phấn khích - Ảnh: Ligue 1

Trên khán đài, cựu ngôi sao PSG - Kylian Mbappe cũng có mặt để chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ của cậu em trai trước đội bóng cũ.

Với trận hòa này, PSG tiếp tục dẫn đầu Ligue 1 sau 7 vòng với 16 điểm, nhưng khoảng cách với các đội bám đuổi chỉ còn 1 điểm, hứa hẹn cuộc đua vô địch đầy kịch tính.

Ghi bàn:

Lille: Ethan Mbappe (85')

PSG: Nuno Mendes (66')

Đội hình xuất phát:

Lille: Ozer, Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud, Bentaleb, Bouaddi, Andre, Haraldsson, Giroud, Fernandez-Pardo

PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Beraldo, Pacho, Hernandez, Mayulu, Lee Kang In, Ndjantou, Mbaye, Ramos, Barcola