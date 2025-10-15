L’Equipe loan tin, Ousmane Dembele đã yêu cầu PSG xem xét lại hợp đồng bằng cách tăng lương để tương xứng với vị thế hiện tại cũng như đóng góp của anh cho CLB.

Chân sút 28 tuổi đã bỏ xa người về nhì là Lamine Yamal, giành chiến thắng trong cuộc đua Quả bóng vàng 2025, bởi những đóng góp nổi bật vào cú ăn 3 ngoạn mục của PSG – Ligue 1, Cúp QG Pháp và Champions League.

Dembele yêu cầu được tăng lương sau khi giành Quả bóng vàng 2025. Ảnh: EFE

Ở chiến dịch bùng nổ này, Dembele ghi 35 bàn cùng 16 kiến tạo cho PSG trên mọi đấu trường, là Cầu thủ hay nhất Champions League 2024/25,…

Chính vì lẽ đó, Dembele tin rằng, anh xứng đáng được nhận lương cao hơn với mức đang hưởng tại Parc des Princes – 18 triệu euro/năm trước thuế, dù con số này đang là cao nhất đội.

Có thông tin, trong hợp đồng ký với PSG vào 2023 có thời hạn đến hè 2028 của Dembele, bao gồm việc được tăng lương nếu anh giành Quả bóng vàng. Phía đội bóng Paris phủ nhận điều này, nhưng theo L’Equipe giữa đôi bên thực sự có thỏa thuận đó.

Bởi thế, vừa qua phía Dembele được cho đã liên hệ với PSG để yêu cầu CLB thực hiện thỏa thuận.

PSG cởi mở với đàm phán nhưng giữ sự thận trọng về mặt tài chính bởi muốn duy trì sự cân bằng về quỹ lương, thay vì tạo những ngoại lệ như từng có với Neymar, Messi và nhất là Mbappe.

Cũng bởi ưu ái lớn với Mbappe, người kiếm được 70 triệu euro/năm tại Paris mà cuộc chia tay giữa họ sau đó đã diễn ra trong ồn ào và hiện thời cũng chưa khép lại hoàn toàn kiện cáo nhau về tiền.