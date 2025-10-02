Barca đấu PSG, lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League, rạng sáng 2/10, được trông đợi, ngay cả khi đôi bên không có được đội hình đầy đủ nhất.

Và PSG thời Luis Enrique một lần nữa thực sự ngạo nghễ, với màn ngược dòng ngay trên sân Barca.

PSG bay cao trên sân Barca. Ảnh: PSG

Tại Montjuic, PSG để thủng lưới trước bởi pha lập công của Ferran Torres, nhưng cầu thủ trẻ 19 tuổi, Senny Mayulu đã gỡ hòa ở phút 38. Và vào cuối trận Hakimi kiến tạo để Goncalo Ramos vào sân từ ghế dự bị, kết liễu Barca, mang lại chiến thắng kịch tính 2-1 cho các nhà đương kim giữ cúp.

Chiến thắng đầy cảm xúc này không chỉ mang lại cho PSG 3 điểm mà còn đưa họ đi vào lịch sử khi trở thành đội đầu tiên thắng 3 trận liên tiếp trên sân Barca ở Champions League, sau khi đã làm điều đó tại vòng đấu loại trực tiếp vào 2021 và 2024 – đều thắng cùng tỷ số 4-1.

Thuyền trưởng Luis Enrique phấn khởi sau trận: “Một trận đấu tuyệt vời giữa 2 đội không chỉ chơi bóng mà còn cố gắng gây khó khăn cho nhau bằng bóng. Thật ngoạn mục khi được chứng kiến nhiều cầu thủ chất lượng trên sân so tài trong trận cầu đỉnh cao”.

PSG đi vào lịch sử khi là đội đầu tiên thắng 3 trận liên tiếp trên sân Barca. Ảnh: ESPN FC

Nhà cầm quân này nói thêm: “Khi để Barca ghi bàn, PSG cảm thấy bị tụt lại phía sau, nhưng nhờ pha di chuyển tuyệt vời của Nuno Mendes, chúng tôi đã lấy lại được phong độ. Trong hiệp 2, PSG chơi tốt hơn và có được màn trình diễn tốt nhất của mình.

Việc mắc sai lầm là điều bình thường, nhưng rõ ràng, cùng Pedri, Vitinha là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Hôm nay, PSG rất là vất vả trong việc tìm cách ngăn cản Pedri.

Thật tốt khi được đối đầu với những cầu thủ như thế, bởi vì họ khiến các cầu thủ PSG khao khát tiến bộ hơn nữa. Chúng tôi đã chơi với những cầu thủ 17, 18 tuổi và điều đó thật tuyệt. Đây là một chiến thắng quan trọng và kết quả mang lại cho chúng tôi sự tự tin”.