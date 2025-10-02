1. PSG đã chơi một trận cực hay, luôn thể hiện bản sắc quen thuộc ngay cả khi thiếu vắng nhiều trụ cột – nhất là Quả bóng vàng 2025 Ousmane Dembele. Đội quân của Luis Enrique khẳng định lối chơi của mình bằng cách vô hiệu hóa và hoàn toàn áp đảo Barcelona.

Barca sụp đổ tại Montjuic. Ảnh: Diario AS

Đội bóng xứ Catalunya chiến đấu đầy nỗ lực, nhưng khi Pedri xuống sức – hậu quả của việc không được nghỉ trong các trận trước đó – Vitinha làm chủ khu trung tuyến với quyền uy không thể tranh cãi, Montjuic rơi vào im lặng.

Đây không phải là vấn đề sân bãi hay danh sách thi đấu, cũng chẳng phải chuyện tinh thần.

Đơn giản là sự vượt trội về cầu thủ và kế hoạch chiến thuật của PSG. Nhà ĐKVĐ Champions League mạnh hơn, và Luis Enrique hơn Hansi Flick về nhiều mặt trong cuộc đấu trí.

Barca ra sân không có Ronald Araujo – người từng bị “điểm mặt” trong các lần chạm trán PSG gần đây (thẻ đỏ ở phút 29 trong trận đấu năm 2024; khiến Lamine Yamal phải rời sân ngay sau đó) – và cũng vắng Lewandowski.

Cả hai đều là mẫu cầu thủ cao to, mạnh trong vòng cấm, khác hẳn với những người thay thế giàu kỹ thuật và khéo léo hơn như Ferran Torres, Eric Garcia hay Pau Cubarsi.

Lamine Yamal xoay compa ngay đầu trận đấu. Ảnh: MD

Cách bố trí hàng thủ của Hansi Flick phần nào cũng đến từ hoàn cảnh PSG: mất cả Dembele, Desire Doue lẫn Kvaratskhelia, phải sử dụng 3 cầu thủ trẻ Mbaye (17 tuổi), Mayulu (19) và Barcola (23).

Dù vậy, những thiếu vắng này không ảnh hưởng nhiều đến các điểm nóng nhất: màn đối đầu trực diện Lamine Yamal – Nuno Mendes và cuộc đấu trí ở giữa sân, nơi Pedri – De Jong – Olmo so kè cùng Vitinha – Fabian – Zaire-Emery (thay Joao Neves).

2. Ngay phút đầu tiên, Lamine đã biến trận đấu thành “chuyện riêng” của mình khi xoay compa loại 3 đối thủ rồi chuyền cho Ferran, nhưng cú sút bị Pacho chặn lại.

Tốc độ và những pha chọc khe sau lưng hàng thủ của Yamal khiến cả khán đài Montjuic bùng nổ. Anh liên tục ăn ý với Ferran trong các pha di chuyển phá bẫy việt vị, khiến hàng thủ PSG chao đảo.

Đáng chú ý, Zabarnyi – người thay Marquinhos chấn thương – đã kịp cứu bóng trên vạch vôi sau cú dứt điểm của Ferran từ đường chuyền cực khéo của Lamine.

Ferran Torres mở tỷ số. Ảnh: MD

Đến lần thứ 3, sau khi Lamine cướp bóng từ Vitinha, Pedri phát động và Rashford tung đường chuyền, Ferran Torres không bỏ lỡ, mở tỉ số cho Barca ở phút 19.

Sức bật của Barcelona nằm ở những pha phản công nhanh và chất lượng kỹ thuật của hàng công, trong một trận cầu cởi mở, căng thẳng và mãn nhãn.

Thế nhưng PSG cũng không chịu kém, đặc biệt ở hai cánh. Nuno Mendes, sau khi gượng dậy từ pha vào bóng ác liệt của De Jong, đã lao một mạch từ sân nhà đến sân đối phương rồi kiến tạo cho Mayulu gỡ hòa 1-1.

Kể từ đó, Nuno Mendes cân bằng được cuộc so tài với Lamine, thậm chí còn nhỉnh hơn. Phía cánh phải, Achraf Hakimi liên tục dâng cao, giúp PSG áp đảo dần nhờ khả năng pressing vượt trội.

Barcelona từ thế chủ động chuyển sang bị động, pressing rời rạc, đánh mất nhịp độ.

PSG áp đảo sau đó và ngược dòng thành công. Ảnh: MD

3. Hiệp 2, dù tăng cường quyết liệt hơn, Barca vẫn bị đối phương áp đảo. PSG kiểm soát thế trận, đọc tình huống tốt hơn, sung sức hơn.

Các học trò Flick bị bóp nghẹt, luôn đuối trong tranh chấp và hầu như không tìm được đường tiếp cận khung thành Chevalier.

Hàng tiền vệ Paris – dưới tay Luis Enrique – áp đảo hoàn toàn tuyến giữa của Barca, khiến Pedri và De Jong gần như “tắt điện”.

Không thể tạo sức mạnh tập thể, Barcelona phải trông cậy vào những cá nhân. Nhưng Yamal dần kiệt sức sau những pha va chạm quyết liệt với Mendes, còn Dani Olmo thì xử lý thiếu sắc bén trước khung thành Chevalier.

Vitinha và PSG thắng xứng đáng. Ảnh: EFE

PSG cũng không cho đội ĐKVĐ La Liga thêm cơ hội nào nữa. Cú sút dội cột dọc của Lee Kang In – sau một pha nhảy múa không khác Yamal – báo hiệu bàn thắng đến gần. Goncalo Ramos đã xuất hiện đúng lúc, ở phút 90.

Vitinha dập tắt những chỉ trích từ Barcelona về việc anh đứng thứ 3 gala Quả bóng vàng, với pha phát động từ sân nhà, Hakimi băng lên căng ngang để Ramos thoải mái dứt điểm ấn định 2-1.

Một trận xuất sắc của PSG, thậm chí thầy trò Luis Enrique có thể ghi nhiều bàn hơn. Barca sụp đổ, nhận ra sự thua kém rõ rệt trước sự khốc liệt và chiến thuật nhà ĐKVĐ.

Với khởi đầu như ở Montjuic, Barca và Lamine Yamal tốt hơn không nên mơ đến những trận chung kết, mà cần tìm lại con đường đúng đắn, giống như trận thắng Newcastle.

Thống kê trận Barca 1-2 PSG:

Chỉ số Barca PSG Kiểm soát bóng 46.9% 53.1% Mất bóng ở phần sân nhà 28 26 Mất bóng ở 1/3 giữa sân 39 36 Tranh chấp tay đôi 95 95 Tỷ lệ thắng tranh chấp 53.7% 46.3% Tranh chấp bóng bổng 10 10 Thắng tranh chấp bóng bổng 70.0% 30.0% Qua người thành công 13 9 Phạm lỗi bị thổi 14 12 Việt vị 0 2 Phạt góc 4 9

