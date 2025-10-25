Dù là tân binh nhưng cả Ninh Bình và PVF-CAND đều có sự khởi đầu tốt ở LPBank V-League. Đặc biệt Ninh Bình đang dẫn đầu V-League với thành tích bất bại. Sau 7 vòng đấu, đội bóng cố đô Hoa Lư giành 17 điểm (5 thắng, 2 hòa), ghi 17 bàn thắng và mới chỉ để thủng lưới 6 lần.

Ở trận gần nhất, Ninh Bình có chiến thắng quan trọng trước Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy. Trận thắng không chỉ là 3 điểm, mà còn là sự khẳng định sức mạnh ở cuộc đua vô địch của Hoàng Đức và các đồng đội.

Ninh Bình đang có phong độ cao.

Dưới thời HLV Albadalejo Castano Gerard, Ninh Bình không chỉ tấn công hiệu quả mà còn thể hiện sự chắc chắn trong phòng ngự. Họ đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở V-League, trong khi khung thành của Đặng Văn Lâm có thể gây khó với bất cứ hàng công nào của các đối thủ.

Đặc biệt, tính đến thời điểm này, Ninh Bình trải qua 31 trận liên tiếp không thua kể từ mùa giải trước (trong thời gian 90 phút thi đấu chính thức). Kỷ lục này có thể được gia tăng khi thầy trò HLV Gerard tới làm khách trên sân của PVF-CAND ở vòng 8 V-League.

Với đội chủ nhà, PVF-CAND dù không được đánh giá cao bằng Ninh Bình nhưng họ cũng cho thấy sự khó chơi của mình ở mùa giải năm nay. Sau 7 vòng đấu, đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh đang có 7 điểm, tạm xếp thứ 8 trên BXH - vị trí còn cao hơn cả ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định.

PVF-CAND có thể đặt mục tiêu có điểm, nhưng làm thế nào để ngăn được Ninh Bình ghi bàn là một bài toán không dễ giải với đội chủ nhà.

Ở cặp đấu còn lại trong ngày 24/10, Hà Nội FC hướng tới chiến thắng đầu tiên dưới thời tân HLV Harry Kewell, trong chuyến làm khách trên sân của Becamex TP.HCM. Nếu chơi đúng sức, đội bóng Thủ đô hoàn toàn có thể làm được điều mình cần.