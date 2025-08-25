Trận đấu khởi đầu với thế trận áp đảo nghiêng về đội khách. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, phút 37, Arda Guler tung đường chuyền dài chuẩn xác để Mbappe thoát xuống, dứt điểm chéo góc mở tỷ số. VAR được sử dụng nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.

Sang hiệp hai, Oviedo tung thêm tiền đạo nhằm tìm bàn gỡ, song Real Madrid với chiều sâu lực lượng đã hóa giải mọi nỗ lực.

Mbappe tiếp tục ghi bàn cho Real Madrid - Ảnh: RMCF

Phút 63, HLV Xabi Alonso đưa Vinicius vào sân và sự thay đổi này lập tức mang lại hiệu quả. Phút 83, từ pha đi bóng khéo léo của Vinicius, Mbappe dễ dàng đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt.

Oviedo vùng lên đầy nỗ lực với tình huống dứt điểm trúng cột dọc của Kwasi Sibo và cú sút của Hassan, nhưng không thể tạo ra bất ngờ.

Đến phút bù giờ 90+3, Vinicius trực tiếp ghi bàn sau đường chuyền tinh tế của Brahim Diaz, ấn định tỷ số 3-0 cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Vinicius cũng góp công trong chiến thắng của Los Blancos - Ảnh: RMCF

Chiến thắng này giúp Los Blancos duy trì mạch toàn thắng, tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho ngôi vương La Liga. Oviedo dù thất bại nhưng vẫn nhận được sự cổ vũ từ khán giả nhờ tinh thần chiến đấu đến cùng.

Ghi bàn

Real Madrid: Mbappe (37', 83'), Vinicius (90+3')

Đội hình thi đấu

Real Oviedo: Escandell, Calvo, Luengo, Costas, Alhassane, Sibo, Luka Ilic, Nacho Vidal, Dendoncker, Chaira, Rondon

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Rudiger, Carvajal, Guler, Tchouameni, Valverde, Mastantuono, Rodrygo, Mbappe