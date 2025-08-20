Real Madrid chiếm ưu thế vượt trội về thời gian kiểm soát bóng và tạo ra các cơ hội nhưng họ đã phải nỗ lực rất nhiều để giành được 3 điểm trước Osasuna, mở đầu chiến mới.

Mbappe 'mở tài khoản' ở La Liga 2026/26 ngay trận ra quân của Real Madrid. Ảnh: EFE

Bước ngoặt đến ở 6 phút sau hiệp 2, với Mbappe mang về quả phạt đền và thực hiện thành công, ghi bàn duy nhất của trận đấu, đủ để Xabi Alonso và Real Madrid thở phào.

Mbappe đã “mở tài khoản” ở La Liga 2025/26 ngay trận ra quân trong hình ảnh của chiếc áo số 10, như một câu trả lời tuyệt đẹp cho việc ‘gọi’ từ Lamine Yamal, người cũng chính thức mặc áo số 10 Barca mùa này, ghi 1 bàn cùng 1 kiến tạo ở trận thắng 3-0 Mallorca.

Điều tích cực nữa là Mbappe đã lên tiếng lúc Real Madrid rất cần anh. Tiền đạo này phát biểu sau trận: “Đây là trận đầu tiên của mùa giải, vì vậy điều quan trọng là phải bắt đầu bằng một chiến thắng trên sân nhà Bernabeu.

Chúng tôi biết sẽ gặp khó khăn trước Osasuna và đã chuẩn bị cho điều đó, nhưng trong hiệp 1 Real Madrid không có nhiều khoảng trống, phải đến sau giờ nghỉ giải lao mới tìm thấy nhiều hơn.

Real Madrid sớm vượt lên trong hiệp 2 và kiểm soát cuộc chơi. Chúng tôi muốn có bàn thứ 2 nhưng điều đó đã không xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi đã giành thắng lợi chung cuộc. Chúng tôi vui mừng và lạc quan nhưng muốn nhiều hơn nữa”.

Ngôi sao người Pháp mong được kế nhiệm áo số 10 từ Luka Modric và Real Madrid đã cho anh điều đó. Ảnh: RM

Mbappe tiết lộ điều Xabi Alonso đã yêu cầu điều anh và đồng đội cần làm ở trận ra quân, đó là “kiểm soát bóng tốt hơn”, chơi “trên phần sân đối phương” và khiến Osasuna phải mệt bở hơi tai.

“Real Madrid đã tập luyện theo cách này suốt tuần và đã làm tốt. Có những điều đội có thể cải thiện thêm, vì đây mới là trận đầu tiên. Chúng tôi chỉ mới trở lại sau kỳ nghỉ nhưng mọi thứ đều tích cực. Đội đang tiến bộ”.

Chân sút 26 tuổi cũng chia sẻ cảm xúc ghi bàn thắng đầu tiên trong chiếc áo số 10 của Real Madrid: “Ghi bàn với chiếc áo số 10 thật đặc biệt.

Đó là một số áo quan trọng ở Real Madrid, giống như áo số 9 tôi từng mặc. Nhưng điều quan trọng nhất là giúp đội ở cả khía cạnh tấn công lẫn phòng thủ. Nếu có tinh thần tốt để giúp đội bóng, chúng tôi sẽ thắng”.