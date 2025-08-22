Ở tuổi 21, Adam Wharton thi đấu rất chững chạc trong màu áo Crystal Palace. Anh lập tức lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn xứ sương mù như MU, Man City hay Liverpool.

Trong số này, Quỷ đỏ thành Manchester đang tìm kiếm một tiền vệ trung tâm tiềm năng, sau khi bị Brighton từ chối bán Carlos Baleba.

Real Madrid nhảy vào đua ký Wharton - Ảnh: T.T

Tuy nhiên, tờ AS cho hay, gã khổng lồ Real Madrid cũng chuẩn bị thương vụ thâu tóm ngoạn mục dành cho Wharton.

Xabi Alonson rất cần một cầu thủ chơi lùi sâu trên hàng tiền vệ, nên từng có ý định ký hợp đồng với Zubimendi, trước khi anh chuyển đến Arsenal.

Dù đang sở hữu Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurelien Tchouameni và Dani Ceballos, nhưng HLV Alonso vẫn tìm người thay thế lâu dài Luka Modric.

Ở Adam Wharton, huyền thoại bóng đá người Tây Ban Nha tin rằng, ông đã tìm thấy câu trả lời cho riêng mình.

Wharton mới bước sang tuổi 21, thuận chân trái với khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt. Real Madrid hy vọng, có thể thuyết phục Palace đồng ý mức phí 69 triệu bảng Anh.

Dẫu vậy, sau khi đem về Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Franco Mastantuono và Alvaro Carreras hè này, lãnh đạo Los Blancos muốn thanh lý sớm Rodrygo để có tiền rước về Wharton.