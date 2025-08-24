Vòng 2 La Liga 2025/26 chứng kiến một trận cầu kịch tính khi Barca hành quân đến sân của Levante. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Hansi Flick chủ động cầm bóng và dồn ép đối thủ.

Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công của Levante đã khiến Barca gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Cunat.

Barca lội ngược dòng ngoạn mục trên sân Lenvate - Ảnh: FCB

Phút 15, bất ngờ xảy ra khi Romero thoát xuống và xử lý khéo léo trong vòng cấm, mở tỷ số cho Levante. Nhận bàn thua, Barcelona buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, nhưng cơ hội ngon ăn nhất của Torres lại bị xà ngang từ chối.

Khi hiệp một sắp khép lại, Balde để bóng chạm tay trong vòng cấm. VAR vào cuộc và trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Morales không bỏ lỡ cơ hội, giúp Levante dẫn 2-0, tạo lợi thế cực lớn sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp hai, Barcelona thể hiện tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Phút 49, Pedri tung cú sút xa tuyệt đẹp rút ngắn tỷ số. Chỉ ba phút sau, Torres dứt điểm nhanh trong tư thế khó, gỡ hòa 2-2 và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đội ĐKVĐ giữ ngôi đầu La Liga - Ảnh: FCB

Những phút tiếp theo, Barca tiếp tục duy trì sức ép khủng khiếp, nhưng hàng thủ Levante kiên cường chống trả. Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa, thì đến phút 90+1, Yamal căng bóng vào trong và Elgezabal trong nỗ lực cản phá vô tình đánh đầu phản lưới nhà.

Bàn thắng may mắn nhưng quý giá này giúp Barcelona ngược dòng thắng 3-2, mang về 3 điểm đầy kịch tính và tiếp thêm sự tự tin cho chặng đường phía trước.

Ghi bàn:

Levante: Romero 15', Morales 45+7' (phạt đền)

Barcelona: Pedri 49', Torres 52', Elgezabal 90+1'

Đội hình xuất phát:

Levante: Cunat, Sanchez, Cabello, Elgezabal, Dela, Toljan, Morales, Rey, Martinez, Brugue, Romero

Barcelona: Garcia, Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde, Casado, Pedri, Yamal, Raphinha, Rashford, Torres