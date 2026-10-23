Barcelona có thể xúc tiến chiêu mộ trung vệ Lisandro Martinez theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè 2027.

Hợp đồng của hậu vệ 28 tuổi với MU sẽ hết hạn vào tháng 6/2027, trong khi tương lai của anh tại Old Trafford vẫn chưa rõ ràng.

Tuần trước, Lisandro Martinez công khai chỉ trích ban lãnh đạo MU, cho rằng CLB đã không tận dụng hiệu quả kỳ chuyển nhượng sau khi cán đích ở vị trí thứ ba tại Premier League.

Lisandro Martinez nhăm nhe đào tẩu khỏi MU - Ảnh: Shutterstock

Tuyển thủ Argentina sau đó đã xin lỗi về những phát ngôn này. Dù vậy, anh được dự đoán sẽ sớm khăn gói rời Old Trafford.

Nếu không gia hạn hợp đồng, Lisandro Martinez sẽ trở thành cầu thủ tự do khi mùa bóng 2026/27 khép lại.

Theo tờ El Desmarque của Tây Ban Nha, Barcelona có thể đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ trung vệ vô địch World Cup 2022.

Đội bóng xứ Catalunya đang cân nhắc đưa ra đề nghị sớm, trước khi MU kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng trong hợp đồng của anh.

Barcelona cũng có thể đàm phán với Lisandro Martinez về thỏa thuận tiền hợp đồng từ tháng 1/2027.

Trong bối cảnh ngân sách eo hẹp, ban lãnh đạo Barca hẳn sẽ rất hài lòng nếu có thể sở hữu một cầu thủ đẳng cấp như Lisandro mà không mất phí chuyển nhượng.

Tuy nhiên, nếu MU kích hoạt điều khoản gia hạn, đội bóng Tây Ban Nha sẽ phải trả phí để đưa anh về Camp Nou.