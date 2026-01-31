Với lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn, Hà Nội FC nhanh chóng áp đặt thế trận trong chuyến làm khách trên sân SLNA. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng Thủ đô chủ động kiểm soát bóng, triển khai tấn công mạch lạc và sớm tạo ra sức ép lớn lên hàng phòng ngự đội chủ nhà.
Chỉ trong 25 phút đầu, Hà Nội FC đã hai lần xuyên thủng mành lưới SLNA, tận dụng triệt để những khoảng trống nơi hàng thủ xứ Nghệ.
Bàn thắng sớm giúp đội khách thi đấu đầy tự tin, trong khi SLNA lúng túng trong khâu tổ chức và phòng ngự. Hiệp một gần như diễn ra một chiều khi Hà Nội FC làm chủ khu trung tuyến và hạn chế tối đa khả năng phản công của đối phương.
Sang hiệp hai, SLNA đẩy cao đội hình và chơi quyết liệt hơn, chủ yếu trông chờ vào các tình huống bóng bổng. Những nỗ lực ấy chỉ được đền đáp ở cuối trận với bàn rút ngắn tỷ số của Mạnh Quỳnh. Dẫu vậy, Hà Nội FC vẫn bảo toàn lợi thế, khép lại chiến thắng 3-1 thuyết phục.
Ghi bàn:
Hà Nội: Hai Long (8'), Hùng Dũng (25'), Daniel Floro Da Silva (62')
Thẻ đỏ: Hùng Dũng (45')
Đội hình xuất phát SLNA vs Hà Nội
SLNA: Văn Bình (1), Khắc Ngọc (32), Văn Huy (2), Nguyên Hoàng (3), Văn Lương (20), Reon Moore (10), Justin Garcia (62), Nam Hải (17), Bá Quyền (19), Văn Bách (9), Olaha (7).
Hà Nội: Văn Chuẩn (1), Xuân Mạnh (7), Duy Mạnh (2), Adriel Tadeu (35),Công Nhật (22), Văn Toàn (8), Hùng Dũng (88), Hoàng Hên (11), Hai Long (14), Luiz Fernando (80), David Fisher (77)
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho Hà Nội FC ngay trên sân Vinh.
89'
SLNA rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3
Ngoại binh Reon Moore sút bóng rất căng đập xà ngang bật ra, Mạnh Quỳnh ập vào đánh đầu bồi tung lưới Hà Nội FC.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
84'
Các học trò của HLV Harry Kewell vẫn đang chơi phòng ngự chủ động, hóa giải mọi cơ hội mà đội bóng xứ Nghệ tạo ra.
75'
Dù được thi đấu hơn người nhưng các cầu thủ SLNA vẫn hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ chắc chắn của đội bóng đến từ Thủ đô.
62'
Hà Nội nâng tỷ số lên 3-0
Mải mê tấn công mà không tìm được bàn rút ngắn cách biệt, SLNA phải nhận "đòn hồi mãi thương". Hai Long kiến tạo để Daniel Floro Da Silva dứt điểm tung lưới Cao Văn Bình thứ ba.
52'
Được chơi hơn người, các học trò của HLV Văn Sỹ Sơn chủ động gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía đội khách Hà Nội FC.
45'
Hùng Dũng bị thẻ đỏ
Trọng tài Ngô Duy Lân sau khi xem lại màn hình VAR, ông đã hủy thẻ vàng của Hùng Dũng và thay bằng tấm thẻ đỏ. Trước đó đội trưởng của Hà Nội FC đã có pha đạp gầm giày vào chân của Nguyên Hoàng.
34'
Thủ môn Cao Văn Bình cản phá xuất sắc cú dứt điểm trong vòng cấm của cầu thủ Hà Nội FC.
25'
Hùng Dũng nhân đôi cách biệt cho Hà Nội FC
Đỗ Hoàng Hên kiến tạo tinh tế cho Đỗ Hùng Dũng băng xuống dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Cao Văn Bình trong pha đối mặt.
24'
Thủ môn Cao Văn Bình bắt dính trái bóng từ cú sút trong vòng cấm của tân binh David Fisher bên phía Hà Nội.
18'
Bị dẫn bàn, các cầu thủ SLNA nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa có được pha dứt điểm nào về khung thành của Văn Chuẩn.
Sân Vinh, 6'
Thủ môn Đình Triệu phải bay người đấm bóng cứu thua cho Hải Phòng, từ cú sút phạt của Thể Công Viettel.
8'
Hải Long sút tung lưới Cao Văn Bình
Tân binh David Fisher làm tường để Hai Long dứt điểm rất căng trong vòng cấm làm tung nóc lưới thủ môn Cao Văn Bình.
2'
Ngay ở phút thứ hai, Hà Nội FC có pha tấn công chớp nhoáng để tân binh David Fisher đệm bóng cận thành tung lưới Cao Văn Bình. Tuy nhiên trọng tài biên và VAR xác định đã có lỗi việt vị của tiền đạo Hà Nội.
17h56
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.