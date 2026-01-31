Với lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn, Hà Nội FC nhanh chóng áp đặt thế trận trong chuyến làm khách trên sân SLNA. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng Thủ đô chủ động kiểm soát bóng, triển khai tấn công mạch lạc và sớm tạo ra sức ép lớn lên hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Hai Long tỏa sáng trong chiến thắng của Hà Nội FC - Ảnh: HNFC

Chỉ trong 25 phút đầu, Hà Nội FC đã hai lần xuyên thủng mành lưới SLNA, tận dụng triệt để những khoảng trống nơi hàng thủ xứ Nghệ.

Bàn thắng sớm giúp đội khách thi đấu đầy tự tin, trong khi SLNA lúng túng trong khâu tổ chức và phòng ngự. Hiệp một gần như diễn ra một chiều khi Hà Nội FC làm chủ khu trung tuyến và hạn chế tối đa khả năng phản công của đối phương.

Sang hiệp hai, SLNA đẩy cao đội hình và chơi quyết liệt hơn, chủ yếu trông chờ vào các tình huống bóng bổng. Những nỗ lực ấy chỉ được đền đáp ở cuối trận với bàn rút ngắn tỷ số của Mạnh Quỳnh. Dẫu vậy, Hà Nội FC vẫn bảo toàn lợi thế, khép lại chiến thắng 3-1 thuyết phục.

Ghi bàn:

Hà Nội: Hai Long (8'), Hùng Dũng (25'), Daniel Floro Da Silva (62')

Thẻ đỏ: Hùng Dũng (45')

Đội hình xuất phát SLNA vs Hà Nội

SLNA: Văn Bình (1), Khắc Ngọc (32), Văn Huy (2), Nguyên Hoàng (3), Văn Lương (20), Reon Moore (10), Justin Garcia (62), Nam Hải (17), Bá Quyền (19), Văn Bách (9), Olaha (7).

Hà Nội: Văn Chuẩn (1), Xuân Mạnh (7), Duy Mạnh (2), Adriel Tadeu (35),Công Nhật (22), Văn Toàn (8), Hùng Dũng (88), Hoàng Hên (11), Hai Long (14), Luiz Fernando (80), David Fisher (77)