Sau gần 3 tháng nghỉ, LPBank V-League trở lại với những cặp đấu rất đáng chú ý tại vòng 12. Trên sân Lạch Tray, cuộc đọ sức giữa chủ nhà Hải Phòng vs Thể Công Viettel hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai đội đều đang có vị trí cao trên BXH.

Hải Phòng gây bất ngờ khi đang đứng trong top 3. Không như các đội bóng lớn đang đua tranh ngôi vô địch, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm là một tập thể có chất lượng trung bình, không có ngôi sao. Dù vậy, đội bóng đất Cảng luôn thể hiện mình là đội chơi kỷ luật, biết người biết ta, đặt sự hiệu quả lên hàng đầu.

Hải Phòng là đối thủ khó chịu ở V-League.

Với lợi thế sân nhà, Hải Phòng sẵn sàng đá sòng phẳng với Thể Công Viettel. Tuy nhiên, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chắc chắn cũng phải thận trọng bởi đối thủ của họ sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, dưới sự dẫn dắt của HLV Popov tài năng và đầy kinh nghiệm.

Đứng ngay dưới Hải Phòng, Thể Công Viettel đặt quyết tâm vượt qua đối thủ để có mặt trong top 3 sau vòng 12. Trung vệ, đội trưởng Bùi Tiến Dũng cho biết: "Chúng tôi có nhiều tuần chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc nhồi thể lực đến rèn giũa kỹ chiến thuật một cách đầy đủ nhất để sẵn sàng cho ngày giải đấu quay lại. Mục tiêu của Thể Công Viettel là chức vô địch V-League. Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài và đây là lúc chúng tôi cần tích lũy điểm số tối đa để bám đuổi nhóm dẫn đầu".

Khuất Văn Khang và các đồng đội tự tin giành chiến thắng. Ảnh: S.N

Cuộc đọ sức Hải Phòng vs Thể Công Viettel càng được quan tâm khi các cầu thủ U23 Việt Nam là Văn Khang, Công Phương đối đầu với Nhật Minh. Trên băng ghế chỉ đạo, cuộc đấu trí giữa HLV Chu Đình Nghiêm và HLV Popov cũng rất đáng chờ đợi.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 31/1, SLNA được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp đón Hà Nội FC. Mục tiêu thiết thực của thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn trận này là 1 điểm.