Cuộc đối đầu Đồng Nai vs Khánh Hòa là tâm điểm của vòng 8 giải hạng Nhất- Bia Sao vàng 2025/26, không chỉ bởi hai đội đang dẫn đầu BXH, là ứng cử viên vô địch, mà trận này còn đánh dấu sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Công Phượng.

Trước đó, cầu thủ sinh năm 1995 gặp chấn thương phải nghỉ trong nhiều tháng. Sự vắng mặt của anh ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh hàng công đội bóng vùng Đông Nam Bộ. Dù vậy, với đội hình chất lượng, Đồng Nai vẫn dẫn đầu BXH với 17 điểm sau 7 vòng đấu.

Công Phượng sẵn sàng cho màn tái xuất. Ảnh: Đồng Nai FC

Công Phượng đang khát khao "lấy lại những gì đã mất". Anh vừa có bàn thắng trong trận thắng 3-0 của Đồng Nai trước Long An ở trận giao hữu ngày 24/1. Nếu không có gì thay đổi, tiền đạo người Nghệ An sẽ được HLV Việt Thắng sử dụng trong đội hình xuất phát ở trận Đồng Nai tiếp đón Khánh Hòa vòng này.

Đây là trận đấu mà đội chủ nhà được đánh giá cao hơn. Ngoài sự trở lại của Công Phượng, Đồng Nai sở hữu nhiều tên tuổi như Tấn Trường, Xuân Trường, Minh Vương, Ngọc Đức, Hữu Tuấn, Thanh Minh, Tấn Sinh, Văn Khoa, Sỹ Giáp… đang rất tự tin hướng tới chiến thắng, tạo bàn đạp cho cuộc đua tới chức vô địch mùa giải năm nay.

Trận Đồng Nai vs Khánh Hòa diễn ra vào lúc 18h ngày 31/1.