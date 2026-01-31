Trận đấu giữa Đồng Nai và Khánh Hòa diễn ra sôi động ngay từ đầu, với bất ngờ đến ở phút thứ 4 khi Hà Minh Đức tận dụng pha căng ngang của Khánh Dũng để mở tỷ số cho đội khách.

Công Phượng góp công lớn vào bàn gỡ hòa, mở ra chiến thắng cho Đồng Nai - Ảnh: TTĐN

Bàn thua sớm buộc Đồng Nai phải đẩy cao đội hình, và tâm điểm nhanh chóng đổ dồn về Công Phượng trong ngày anh trở lại sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương.

Phút 14, tiền đạo sinh năm 1995 để lại dấu ấn đậm nét bằng pha xử lý tự tin trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm quyết đoán. Bóng chạm chân hậu vệ đổi hướng khiến thủ môn Khánh Hòa bó tay, giúp Đồng Nai gỡ hòa 1-1.

Đó không chỉ là bàn thắng quan trọng về mặt tỷ số, mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn với cá nhân Công Phượng.

Niềm vui của các cầu thủ TT Đồng Nai - Ảnh: TTĐN

Trong phần còn lại của hiệp một, Đồng Nai chơi chủ động hơn, còn Công Phượng liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương trước khi rời sân sau giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, thế trận giằng co kéo dài cho tới phút 75, khi cú vô lê đẹp mắt của Đoàn Hải Quân giúp đội chủ nhà vượt lên. Đến phút 85, Lê Thanh Bình ấn định chiến thắng 3-1, khép lại ngày trở lại đầy cảm xúc của Công Phượng.