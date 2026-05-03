SLNA và HAGL nhập cuộc cởi mở nhưng thiếu những cơ hội rõ ràng. Phút 15, Văn Lương có pha đột phá rồi dứt điểm chéo góc nguy hiểm nhưng bóng đi chệch khung thành.
Ngay sau đó, Moore sút một chạm nhưng thủ môn Trung Kiên phản xạ xuất sắc cứu thua. SLNA kiểm soát thế trận tốt hơn trong hiệp một nhưng không thể ghi bàn.
Sang hiệp hai, SLNA tiếp tục dồn ép, song lại bất ngờ nhận bàn thua ở phút 59 khi Batista Junior tung cú sút xa đẹp mắt mở tỷ số cho HAGL. Bị dẫn bàn, đội chủ nhà gia tăng sức ép nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội, đáng tiếc nhất là pha dứt điểm ra ngoài của Fortes trước khung thành trống.
Những phút cuối diễn ra kịch tính khi SLNA được chơi hơn người sau thẻ đỏ của thủ môn Văn Bình. Tuy nhiên, HAGL vẫn phòng ngự kiên cường để bảo toàn chiến thắng 1-0.
Ghi bàn:
HAGL: Batista (58')
Thẻ đỏ: Văn Bình (90'+2)
Đội hình xuất phát SLNA vs HAGL
SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Nam Hải, Thanh Đức, Văn Lương, Dale Moore, Bá Quyền, Quang Vinh, Olaha, Khắc Ngọc
HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Thanh Nhân, Jairo, Anh Tài, Ngọc Lâm, Vĩnh Nguyên, Phước Bảo, Gabriel, Elisio
90'+8
Khung thành của HAGL liên tục chịu sóng gió, thủ môn Trung Kiên liên tục cản phá cứu thua cho HAGL. Cũng phải rằng các chân sút SLNA đã quá "cùn".
90'+2
Thủ môn Cao Văn Bình bỏ vòng cấm lao ra phá bóng vô tình phạm lỗi với đối thủ HAGL, anh nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Đỗ Anh Đức. HLV Văn Sỹ Sơn không rút cầu thủ ra mà để Bá Quyền xỏ găng làm thủ môn bất đắc dĩ.
85'
Dưới cơn mưa nặng hạt, các cầu thủ SLNA vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Trung Kiên.
77'
Ngoại binh của SLNA "biến bàn thắng thành cơ hội"
Cơ hội hết sức ngon ăn được đồng đội tạo ra cho Santos Fortes, tuy nhiên anh lại đệm bóng cận thành đưa bóng đi ra ngoài đầy khó tin trước khung thành trống.
Mưa vẫn đang trút xuống sân Vinh mỗi lúc một dày hạt hơn.
66'
Dẫn trước với cách biệt mong manh, HAGL tiếp tục chơi phòng ngự - phản công.
58'
Batista ghi tuyệt phẩm mở tỷ số cho HAGL
Xuất phát từ pha phản công nhanh, quả tạt bên cánh phải của HAGL khiến nỗ lực phá bóng của hậu vệ SLNA vô tình thành pha kiến tạo để cho đối phương. Batista tung cú dứt điểm đẹp mắt ở rìa vòng cấm khiến Cao Văn Bình bó tay.
51'
Tiền đạo đội trưởng Olaha có pha ra chân bên ngoài vòng cấm, bóng đi rất căng khiến thủ môn Trung Kiên bay người hết cỡ cũng không thể chạm được tay nhưng không đi vào khung thành.
45'+3
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
44'
Thanh Sơn bên phía HAGL thực hiện pha ra chân rất nhanh từ ngoài vòng cấm, thủ môn Cao Văn Bình bị đánh bại nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang khung thành chủ nhà.
35'
Đội bóng xứ Nghệ vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn, sở hữu số cơ hội trội hơn nhưng chưa thể có được bàn khai thông thế bế tắc.
28'
Hàng thủ của HAGL vẫn đang tổ chức phòng ngự kín kẽ khiến cho SLNA không có nhiều cơ hội để dứt điểm.
16'
Trung Kiên cứu thua khó tin
Một pha tấn công chớp nhoáng của SLNA bên cánh phải, bóng được tạt ra từ đáy biên để Dale Moore dứt điểm một chạm căng về góc thấp nhưng thủ thành Trung Kiên cản phá chịu phạt góc khó tin.
15'
Một cơ hội khá ngon ăn dành cho SLNA, cú dứt điểm chéo góc của Văn Lương đủ để đánh bại Trung Kiên - thủ môn U23 Việt Nam nhưng trái bóng đi chệch cột dọc HAGL.
12'
Đội chủ sân Vinh đang là những người chủ động tấn công hơn, dù sức ép mà chủ nhà tạo ra là chưa đáng kể.
5'
Những phút đầu tiên diễn ra khá sôi động, SLNA là những người dứt điểm trước với cú đánh đầu của Dale Moore không làm khó thủ môn Trung Kiên.
18h00
Trọng tài chính Đỗ Anh Đức thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h25
16h30
SLNA đang đối mặt nhiều khó khăn khi chưa tìm được nhà tài trợ mới sau khi Tập đoàn Tân Long rút lui, khiến vấn đề tài chính và khả năng tham dự V-League 2026/27 trở nên bất ổn. Bên cạnh đó, nguy cơ mất trụ cột sau mùa giải càng khiến tương lai đội bóng xứ Nghệ thêm bấp bênh.
Dù vậy, trên sân cỏ, SLNA vẫn thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen. Sau 20 vòng, họ có 24 điểm, đứng thứ 8 và tạo khoảng cách an toàn với nhóm nguy hiểm. Nếu duy trì phong độ, mục tiêu trụ hạng hoàn toàn trong tầm tay.
Trong khi đó, HAGL lại chịu áp lực lớn khi chỉ đứng thứ 12 với 19 điểm. Lịch thi đấu khó khăn phía trước buộc họ phải tận dụng cơ hội trước SLNA. Tuy nhiên, làm khách tại sân Vinh chưa bao giờ dễ dàng, nhất là khi đội chủ nhà cũng quyết tâm sớm trụ hạng.