SLNA và HAGL nhập cuộc cởi mở nhưng thiếu những cơ hội rõ ràng. Phút 15, Văn Lương có pha đột phá rồi dứt điểm chéo góc nguy hiểm nhưng bóng đi chệch khung thành.

Ngay sau đó, Moore sút một chạm nhưng thủ môn Trung Kiên phản xạ xuất sắc cứu thua. SLNA kiểm soát thế trận tốt hơn trong hiệp một nhưng không thể ghi bàn.

Thủ môn Văn Bình nhận thẻ đỏ trực tiếp - Ảnh: X.T

Sang hiệp hai, SLNA tiếp tục dồn ép, song lại bất ngờ nhận bàn thua ở phút 59 khi Batista Junior tung cú sút xa đẹp mắt mở tỷ số cho HAGL. Bị dẫn bàn, đội chủ nhà gia tăng sức ép nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội, đáng tiếc nhất là pha dứt điểm ra ngoài của Fortes trước khung thành trống.

Những phút cuối diễn ra kịch tính khi SLNA được chơi hơn người sau thẻ đỏ của thủ môn Văn Bình. Tuy nhiên, HAGL vẫn phòng ngự kiên cường để bảo toàn chiến thắng 1-0.

Ghi bàn:

HAGL: Batista (58')

Thẻ đỏ: Văn Bình (90'+2)

Đội hình xuất phát SLNA vs HAGL

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Nam Hải, Thanh Đức, Văn Lương, Dale Moore, Bá Quyền, Quang Vinh, Olaha, Khắc Ngọc

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Thanh Nhân, Jairo, Anh Tài, Ngọc Lâm, Vĩnh Nguyên, Phước Bảo, Gabriel, Elisio