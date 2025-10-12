Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
Kết quả bóng đá hôm nay
|VÒNG LOẠI THỨ 4 WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU Á
|00:15 12/10
|UAE - Oman
|FPT Play, K+
|02:30 12/10
|Iraq - Indonesia
|FPT Play, K+
|VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|20:00 11/10
|Latvia - Andorra
|TV360
|23:00 11/10
|Hungary - Armenia
|TV360
|23:00 11/10
|Na Uy - Israel
|TV360
|01:45 12/10
|Bồ Đào Nha - Ailen
|TV360
|01:45 12/10
|Estonia - Italia
|TV360
|01:45 12/10
|Bulgaria - Thổ Nhĩ Kỳ
|TV360
|01:45 12/10
|Tây Ban Nha - Georgia
|TV360
|01:45 12/10
|Serbia - Albania
|TV360
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2025/2026 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu La Liga 2025/26 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đầy đủ và chi tiết.
Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.