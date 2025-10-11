Tối 11/10, CLB Thép Xanh Nam Định đăng tải hình ảnh tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở lại sân cỏ sau gần 10 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương. Anh được tung vào sân trong hiệp 2 ở trận Thép Xanh Nam Định đá giao hữu với Trẻ PVF-CAND, nhằm chuẩn bị cho vòng 6 LPBank V-League.

"Cần thêm thời gian để có được sự trở lại hoàn hảo. Tiền đạo Xuân Son vào sân ở cuối hiệp 2 trong trận giao hữu giữa CLB Nam Định vs Trẻ PVF-CAND, đánh dấu sự trở lại sau 10 tháng rời xa sân cỏ", CLB Thép Xanh Nam Định thông báo.

Xuân Son thi đấu trở lại sau 10 tháng. Ảnh: Nam Định FC

Dù chưa thể chơi trọn vẹn 90 phút trận đấu nhưng sự trở lại của Xuân Son là tin rất vui với đội bóng thành Nam và cả tuyển Việt Nam.

Thực tế, chân sút sinh năm 1997 tập luyện ở cường độ cao trong khoảng 1 tháng trở lại đây, tuy nhiên đây là lần đầu tiên anh có thể chơi bóng trong một trận đấu sau gần 1 năm chữa trị chấn thương.

Xuân Son rất quyết tâm lấy lại phong độ. Ảnh: Nam Định FC

Xuân Son không được đăng ký ở giai đoạn lượt đi V-League, vì thế nhanh nhất anh chỉ có thể tái xuất ở lượt về. Anh được HLV Vũ Hồng Việt đăng ký tham dự Cúp Quốc gia, Cúp các CLB Đông Nam Á và AFC Champions League Two, nhưng chưa xác định thời điểm nào có thể chơi bóng. Với tuyển Việt Nam, chân sút người Brazil khả năng thi đấu trở lại trong trận gặp Malaysia vào cuối tháng 3 năm sau.