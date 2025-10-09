"Đến lúc này chúng ta chưa biết án phạt với Malaysia như thế nào, và nhiệm vụ của tuyển Việt Nam là giành trọn điểm số trong 2 trận tiếp đón Nepal.

Đội tuyển phải thi đấu tốt nhất, các cầu thủ trẻ mới lên ĐTQG bắt nhịp được và hướng tới tương lai. Về lối chơi, chúng ta phải có sự hoàn thiện tốt nhất trong 2 trận gặp Nepal và những trận đấu tới, trước khi gặp lại Malaysia vào cuối tháng 3 năm sau", BLV Quang Huy nhấn mạnh.

Với trình độ vượt trội, nhờ xếp hơn đối thủ 62 bậc trên BXH FIFA, tuyển Việt Nam được dự đoán có trận đấu không khó khăn trước Nepal. BLV Quang Huy cho rằng, tuyển Việt Nam cứ thi đấu với sự thoải mái, chủ động, chơi đúng sức là có 3 điểm.

Tuyển Việt Nam đang được trẻ hóa. Ảnh: S.N

Về nhân sự, ở trận đấu này, theo BLV Quang Huy, HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng nhiều cầu thủ U23, và đây là quyết định rất phù hợp, nhắm tới nhiều mục đích.

"Việc HLV Kim Sang Sik triệu tập tới 8 cầu thủ U23 để tiến hành trẻ hóa tuyển Việt Nam là tốt. Đây là một mũi tên bắn trúng 2 đích của ông Kim. Trẻ hóa làm đa dạng lối chơi của đội tuyển, đồng thời tăng sức mạnh cho U23 Việt Nam.

Các cầu thủ trẻ được cọ xát tối đa cho SEA Games và VCK U23 châu Á 2026. Những trải nghiệm sắp tới giúp họ có sự trưởng thành. Tôi đánh giá những cầu thủ U23 được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội lần này đều có chất lượng, chuyên môn không thua kém đàn anh. Họ chỉ thiếu kinh nghiệm thi đấu", BLV Quang Huy phân tích.

"HLV Kim Sang Sik và tuyển Việt Nam hướng tới 3 điểm, thậm chí muốn thắng đậm để so đọ về hiệu số ở bảng F. Ngoài ra, ông Kim cũng muốn tạo ra một lối chơi đang dạng, hấp dẫn, có sự kết nối nhiều vị trí với nhau.

Với cá nhân tôi đặc biệt kỳ vọng tuyển Việt Nam khi đang có sức trẻ như hiện tại. Có sức trẻ chúng ta mới chơi thăng hoa vì các cầu thủ khao khát thể hiện", BLV Quang Huy nói thêm.

Dự đoán về kết quả trận đấu, BLV Quang Huy tin là tuyển Việt Nam có thể thắng với tỉ số ít nhất là 3-0.

Trận tuyển Việt Nam vs Nepal lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 9/10 trên sân Gò Đậu, TP.HCM.