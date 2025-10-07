Bảng F vòng loại Asian Cup 2027:

Ở lượt trận thứ ba bảng F vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Nepal trên SVĐ Gò Đậu (Bình Dương), lúc 19h30 ngày 9/10.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận Việt Nam vs Nepal trên các kênh FPT Play, VTV2.

Để phục vụ quý độc giả, Báo VietNamNet sẽ cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp trận Việt Nam vs Nepal, bắt đầu từ lúc 19h cùng ngày.

Thủ thành Đặng Văn Lâm trở lại tuyển Việt Nam sau thời gian vắng bóng

Thông tin lực lượng

Việt Nam: Vắng một số trụ cột nhưng vẫn có sự bổ sung đáng chú ý từ 8 gương mặt trẻ thuộc lứa U23 vừa giành chức vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025.

Nepal: Công bố danh sách hơn 30 cầu thủ, chủ yếu đến từ các CLB nội địa. Một vài cái tên quen thuộc như Anjan Bista, Rohit Chand hay thủ môn Kiran Chemjong được xem là trụ cột.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Nepal

Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Nhật Minh, Jason Quang Vinh, Tiến Anh, Đức Chiến, Hoàng Đức, Đình Bắc, Tiến Linh, Quang Hải.

Nepal: Kiran Chemjong, Ananta Tamang, Aditya Shakya, Anjan Bista, Rohit Chand, Manish Dangi, Bishal Sunar, Ayush Ghalan, Deep Karki, Bimal Pandey, Tekendra Thapa.