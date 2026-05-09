Thử thách lớn

Không ai phủ nhận sức mạnh của U17 Hàn Quốc. Đội bóng trẻ xứ kim chi luôn nằm trong nhóm hàng đầu châu Á nhờ nền tảng đào tạo bài bản, cường độ thi đấu cao và tư duy chiến thuật hiện đại. Trước khi bị U17 UAE cầm hoà ở trận ra quân VCK U17 châu Á 2026, phong độ của U17 Hàn Quốc cũng rất ấn tượng với chuỗi trận tích cực trong quá trình chuẩn bị.

U17 Hàn Quốc (áo đỏ) rất mạnh. Ảnh: AFC

Nhìn vào lực lượng, U17 Hàn Quốc sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng chơi bóng tốc độ, pressing liên tục và chuyển trạng thái cực nhanh, nền tảng thể lực tốt đủ khiến các đội Đông Nam Á gặp khó khăn.

Các cầu thủ trẻ Hàn Quốc cũng dày kinh nghiệm trận mạc, bởi thường xuyên được thi đấu với những đối thủ mạnh ở sân chơi World Cup, hay giao hữu cọ xát với các đối thủ tới từ châu Âu.

Trong khi đó U17 Việt Nam vẫn chủ yếu tích luỹ kinh nghiệm ở các giải khu vực và một số chuyến tập huấn, vì vậy khoảng cách lớn ấy không dễ san lấp.

Nhưng U17 Việt Nam vẫn nhiều hy vọng

Sau trận ra quân, U17 Hàn Quốc đang chịu áp lực không nhỏ từ truyền thông và người hâm mộ vì màn trình diễn thiếu thuyết phục trước U17 UAE.

Ngược lại, U17 Việt Nam bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn rất nhiều. Không ai bắt buộc thầy trò HLV Roland phải thắng Hàn Quốc. Chính điều đó có thể trở thành lợi thế để các cầu thủ trẻ chơi tự tin, mạnh dạn và sẵn sàng tạo bất ngờ.

Nhưng U17 Việt Nam cũng có những điểm mạnh để gây bất ngờ

Điểm tựa lớn nhất của U17 Việt Nam lúc này nằm ở chuỗi trận bất bại kéo dài trong thời gian qua. Quan trọng hơn, trong hành trình ấy có những kết quả rất đáng khích lệ trước các đối thủ mạnh hơn như Nhật Bản hay Australia.

Những trận đấu đó giúp các học trò của HLV Roland hiểu rằng họ hoàn toàn có thể chiến thắng hay giành kết quả thuận lợi trước các đội bóng hàng đầu châu lục, một khi giữ được sự tập trung và kỷ luật chiến thuật.

Và điểm tựa cuối cùng nằm ở câu chuyện bóng đá trẻ vốn luôn khó đoán. Ở lứa tuổi U17-19 cảm xúc và tâm lý ảnh hưởng rất lớn đến màn trình diễn trên sân. Một khoảnh khắc mất tập trung có thể thay đổi cả trận đấu, nhưng một tình huống tự tin xử lý thành công cũng đủ tạo ra cú hích tinh thần cực lớn.

U17 Việt Nam chắc chắn phải chịu sức ép lớn trước U17 Hàn Quốc. Nhưng nếu chơi đúng đấu pháp, giữ được cự ly đội hình và tận dụng tốt cơ hội phản công, mục tiêu giành ít nhất một điểm hoàn toàn khả thi. Và khi bóng còn chưa lăn, tại sao lại không được quyền hy vọng vào một chiến thắng?

