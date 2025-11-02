Trong ngày HLV Popov trở lại xứ Thanh, trận đấu giữa Thanh Hóa và Thể Công Viettel diễn ra hấp dẫn với thế trận giằng co ngay từ đầu.

Chủ nhà chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kìm nhịp trận đấu trong hơn 30 phút đầu, còn Thể Công Viettel kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thiếu những pha dứt điểm nguy hiểm.

Thể Công Viettel hạ Thanh Hóa nhờ siêu phẩm của Viết Tú - Ảnh: VPF

Bước ngoặt đến ở phút 31 khi Đinh Viết Tú - cựu cầu thủ Thanh Hóa tung cú vuốt bóng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho đội khách.

Sang hiệp hai, Thanh Hóa đẩy cao đội hình tấn công, tạo ra vài cơ hội đáng chú ý, song Rimario lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất.

Dù rất nỗ lực, đội bóng xứ Thanh không thể xuyên thủng hàng thủ kiên cố của Viettel. Chung cuộc, Thể Công Viettel thắng 1-0, mang về 3 điểm trọn vẹn trong ngày HLV Popov tái ngộ đội bóng cũ đầy cảm xúc.

Ghi bàn:

Thể Công Viettel: Viết Tú (31')

Đội hình xuất phát

Thanh Hoá: Xuân Hoàng (67), Bá Tiến (7), Văn Lợi (15), Đình Huyên (16), Thái Bình (28), Văn Thuận (47), Abdurakhmanov (77), Mamadou (13), Nguyên Hoàng (9), Damoth (22), Rimario (11).

Thể Công: Văn Việt (28), Kyle Colonna (2), Tiến Dũng (4), Viết Tú (18), Tiến Anh (86), Văn Tú (88), Tuấn Tài (12), Văn Khang (11), Wesley Nata (25), Lucao (9), Pedro Henrique (10).