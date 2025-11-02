Trong ngày HLV Popov trở lại xứ Thanh, trận đấu giữa Thanh Hóa và Thể Công Viettel diễn ra hấp dẫn với thế trận giằng co ngay từ đầu.
Chủ nhà chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kìm nhịp trận đấu trong hơn 30 phút đầu, còn Thể Công Viettel kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thiếu những pha dứt điểm nguy hiểm.
Bước ngoặt đến ở phút 31 khi Đinh Viết Tú - cựu cầu thủ Thanh Hóa tung cú vuốt bóng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho đội khách.
Sang hiệp hai, Thanh Hóa đẩy cao đội hình tấn công, tạo ra vài cơ hội đáng chú ý, song Rimario lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất.
Dù rất nỗ lực, đội bóng xứ Thanh không thể xuyên thủng hàng thủ kiên cố của Viettel. Chung cuộc, Thể Công Viettel thắng 1-0, mang về 3 điểm trọn vẹn trong ngày HLV Popov tái ngộ đội bóng cũ đầy cảm xúc.
Ghi bàn:
Thể Công Viettel: Viết Tú (31')
Đội hình xuất phát
Thanh Hoá: Xuân Hoàng (67), Bá Tiến (7), Văn Lợi (15), Đình Huyên (16), Thái Bình (28), Văn Thuận (47), Abdurakhmanov (77), Mamadou (13), Nguyên Hoàng (9), Damoth (22), Rimario (11).
Thể Công: Văn Việt (28), Kyle Colonna (2), Tiến Dũng (4), Viết Tú (18), Tiến Anh (86), Văn Tú (88), Tuấn Tài (12), Văn Khang (11), Wesley Nata (25), Lucao (9), Pedro Henrique (10).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 dành cho Thể Công Viettel, trong ngày mà HLV Popov trở lại sân Thanh Hóa đối đầu các học trò cũ.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
83'
Hàng thủ của Thể Công Viettel dưới sự chi huy của đội trưởng Bùi Tiến Dũng đang thi đấu chặt chẽ, hóa giải mọi cơ hội mà Thanh Hóa tạo ra. Thậm chí Lucao còn suýt chút nữa ghi bàn nhân đôi cách biệt.
73'
Thời gian trôi dần về cuối trận, đội chủ sân Thanh Hóa tăng cường sức ép lên phần sân của Thể Công Viettel.
66'
Đội bóng xứ Thanh vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát. Rimario vừa có pha dứt điểm căng nhưng không thắng được thủ môn Văn Việt.
56'
Pedro Henrique mở ra cơ hội hết sức ngon ăn cho Khuất Văn Khang nhưng tiền vệ ĐT Việt Nam lại xử lý không tốt để thủ môn Xuân Hoàng lao ra hóa giải.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách Thể Công Viettel.
31'
Đinh Viết Tú ghi siêu phẩm đẳng cấp thế giới
Sau pha phá bóng ra của cầu thủ Thanh Hóa, Đinh Viết Tú khống chế bằng ngực một nhịp chờ bóng nảy rồi thực hiện pha bắt vô-lê tuyệt đẹp. Từ cự ly gần 30m bóng đi cầu âu khiến thủ môn Xuân Hoàng bó tay.
26'
Vẫn chưa có được tình huống kết thúc thật sự nguy hiểm nào được tạo ra, dù Thể Công Viettel là những người nhỉnh hơn về thời gian cầm bóng.
20'
Tiền vệ Khuất Văn Khang liên tục tạt bóng từ cánh trái vào nhưng đều không có được điểm rơi thuận lợi cho đồng đội có thể dứt điểm.
12'
Quyết tâm là thế nhưng hai đội đang thi đấu chặt chẽ nên chưa có cơ hội đáng kể cũng như những cú dứt điểm được tạo ra về phía khung thành của nhau.
3'
Trận đấu sớm diễn ra cởi mở khi hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng trong lần đầu tiên HLV Popov trở lại sân Thanh Hóa.
18h00
Trọng tài chính Ngô Đắc Tiến thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát Thanh Hóa vs Thể Công Viettel
Nhận định trước trận
Thể Công bước vào vòng 8 V.League với tâm thế buộc phải thắng sau cú sốc thất bại trước HAGL — đội bóng đang đứng cuối bảng. Trước đó, đoàn quân của HLV Popov sở hữu chuỗi 7 trận bất bại và cùng CAHN cạnh tranh ngôi đầu với Ninh Bình, nên trận thua tại Pleiku thực sự là cú ngã đau, làm tổn thương niềm kiêu hãnh của đội bóng áo lính.
Trở lại với chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa, Thể Công hiểu rằng họ không thể để xảy ra thêm sai lầm. Tuy nhiên, đây sẽ là thử thách không hề dễ dàng khi đội bóng xứ Thanh vừa tìm lại tinh thần sau chiến thắng quý giá trước SLNA. Với 8 bàn thắng sau 8 trận, Thanh Hóa đang cho thấy phong độ tấn công khởi sắc.
Về phần mình, Thể Công vẫn được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở khâu dứt điểm. Dù tạo ra nhiều cơ hội, các chân sút như Pedro, Lucas hay Văn Toàn vẫn chưa cho thấy sự lạnh lùng cần thiết - điều mà họ phải cải thiện nếu không muốn tiếp tục “ôm hận”.
Thông tin lực lượng
Thanh Hóa: Thái Sơn bị treo giò.
Thể Công: Đầy đủ lực lượng.