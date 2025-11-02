Alex Sandro De Oliveira gỡ hòa 1-1 cho Đồng Nai

Dương Văn Khoa có quả tạt thuận lợi đặt Alex Sandro De Oliveira vào thế không thể không ghi bàn, với pha đệm bóng cận thành dễ dàng, gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Trước đó, ngoại binh của Đồng Nai có hai cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ.