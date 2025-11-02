Ghi bàn:
Đồng Nai: Alex (17', 74'), Thanh Minh (85', 90'+5)
Thanh niên TP.HCM: Da Silva Victor (11', 27' pen)
Thẻ đỏ: Phương Nam (Thanh niên TP.HCM, 90'+3)
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng kịch tính 4-2 dành cho Trường Tươi Đồng Nai. Kết quả này giúp họ trở lại ngôi nhì bảng hạng Nhất, với 1 điểm ít hơn Khánh Hòa.
90'+5
Thanh Minh lập cú đúp đánh đầu
Vẫn từ quả đá phạt góc của đồng đội, cầu thủ vào sân Hồ Thanh Minh đánh đầu hiểm hóc ấn định tỷ số 4-2 cho đội khách Đồng Nai.
90'+3
Cầu thủ vừa vào sân của Thanh niên TP.HCM - Phương Nam phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo với Ngọc Tiến.
85'
Minh Vương sắm vai kiến tạo
Từ chấm đá phạt góc, Minh Vương treo bóng có điểm rơi tốt để Hồ Thanh Minh đánh đầu tầm thấp, lái bóng về góc xa tung lưới Thanh niên TP.HCM.
81'
Bàn gỡ hòa 2-2 của Đồng Nai khiến trận đấu trở nên sôi động và hấp dẫn hơn khi cả đôi bên đều muốn có 3 điểm trọn vẹn.
74'
Alex Sandro De Oliveira gỡ hòa 2-2 cho Đồng Nai
Đón quả căng ngang bên cánh phải của đồng đội, Alex Sandro De Oliveira thực hiện pha đánh đầu cận thành gỡ hòa 2-2 cho đội khách.
70'
Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn gỡ thứ hai. Cơ hội ngon ăn vừa bị Alex bỏ lỡ khi sút bóng ra ngoài.
61'
Được nhiều kỳ vọng nhưng Minh Vương, Xuân Trường hay Sầm Ngọc Đức vẫn đang thi đấu mờ nhạt, chưa để lại dấu ấn nào đáng kể.
55'
Đồng Nai ở rất gần bàn thắng gỡ hòa 2-2 nhưng hai pha kết thúc liên tiếp trong vòng cấm của cầu thủ áo xanh bị hậu vệ Thanh niên TP.HCM kịp thời phá bóng trước vạch vôi.
52'
Đồng Nai được hưởng quả phạt bên ngoài vòng cấm, tuy nhiên Minh Vương thực hiện cú đá không vượt qua hàng rào Thanh niên TP.HCM.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về phía chủ nhà Thanh niên TP.HCM.
41'
Trần Minh Vương thoát xuống dứt điểm không thắng được thủ môn chủ nhà, dù vậy anh cũng ở vào thế việt vị.
35'
Bị dẫn 2-1, các cầu thủ Đồng Nai lập tức gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
27'
Da Silva Victor lập cú đúp vào lưới Tấn Trường
Trọng tài thổi phạt đền cho Thanh niên TP.HCM sau khi xác định lỗi của Lê Văn Sơn với cầu thủ chủ nhà. Trên chấm 11m, Da Silva Victor đánh bại Tấn Trường lần thứ hai.
19'
Khung thành của Tấn Trường rung lên bần bật từ cú dứt điểm căng vào đẹp mắt từ ngoài vòng cấm của cầu thủ Thanh niên TP.HCM. Ngay sau đó, thủ môn Tấn Trường bay người hết cỡ cứu thua cho đội khách.
17'
Alex Sandro De Oliveira gỡ hòa 1-1 cho Đồng Nai
Dương Văn Khoa có quả tạt thuận lợi đặt Alex Sandro De Oliveira vào thế không thể không ghi bàn, với pha đệm bóng cận thành dễ dàng, gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Trước đó, ngoại binh của Đồng Nai có hai cơ hội ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ.
11'
Da Silva Victor mở tỷ số cho Thanh niên TP.HCM
Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, ngoại binh Da Silva Victor bứt tốc rồi thực hiện pha xoay sở trước 3 cầu thủ Đồng Nai. Cú cứa lòng đẹp mắt về góc xa đánh bại Tấn Trường.
6'
Đội khách Đồng Nai được đánh giá cao hơn, trong khi Thanh niên TP.HCM có lợi thế sân nhà nên không giấu giếm tham vọng giành điểm.
18h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Công Phượng vẫn chưa thể tái xuất sân cỏ
Do mới bình phục chấn thương nên HLV Nguyễn Việt Thắng không dám mạo hiểm điền tên tiền đạo Nguyễn Công Phượng vào danh sách thi đấu của Trường Tươi Đồng Nai ở vòng 6 hạng Nhất.
Nhận định trước trận
Trường Tươi Đồng Nai đang thể hiện phong độ ấn tượng tại Giải hạng Nhất 2025/26 khi bất bại sau 5 vòng đấu, giành 11 điểm (3 thắng, 2 hòa) và góp mặt trong nhóm dẫn đầu.
Đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng cũng là tập thể duy nhất thắng liền 3 trận, trong đó có chiến thắng 4-1 trước Xuân Thiện Phú Thọ. Ngược lại, Thanh niên TP.HCM chìm sâu trong khủng hoảng với 3 thất bại liên tiếp và vẫn chưa có nổi một chiến thắng nào (2 hòa, 3 thua), đứng cuối bảng xếp hạng.
Sự tương phản thể hiện rõ qua hàng công: riêng Trần Minh Vương của Trường Tươi Đồng Nai đã ghi 5 bàn, bằng toàn bộ số bàn của đối thủ. Ở Cúp Quốc gia, Trường Tươi Đồng Nai đánh bại Becamex TP.HCM 3-1 để vào vòng 16 đội, trong khi Thanh niên TP.HCM bị SHB Đà Nẵng loại 0-2.
Điểm chung hiếm hoi giữa hai đội là đều hòa CLB Bắc Ninh 0-0 và cùng sở hữu ngoại binh Brazil - Alex Sandro (Đồng Nai) và Victor Sales (TP.HCM). Đáng chú ý, cả hai CLB đều có nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò Hoàng Anh Gia Lai như Xuân Trường, Minh Vương, Công Phượng, Lê Văn Sơn và Trương Hữu Tuấn.