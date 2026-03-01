Trước trận đấu này, Thể Công Viettel và Hà Nội FC đều tăng tốc mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch. Nếu như Hà Nội FC đánh bại Hải Phòng 2-0 thì Thể Công Viettel cũng giành trọn 3 điểm trong trận tiếp đón Thép Xanh Nam Định (đá bù vòng 10 LPBank V-League).

Trên BXH, Thể Công Viettel xếp thứ 3 với 25 điểm, trong khi Hà Nội FC đứng thứ tư với 4 điểm kém hơn. Một chiến thắng là mục tiêu mà cả hai đội đều hướng tới, nhằm tiếp tục duy trì thế bám đuổi với Ninh Bình và CAHN.

Đặt lên bàn cân, Thể Công Viettel và Hà Nội FC được đánh giá là ngang tài, ngang sức. Tuy nhiên ở trận đấu này, hai đội không có lực lượng mạnh nhất.

Trận Thể Công Viettel vs Hà Nội FC là tâm điểm của vòng 14.

Với Thể Công Viettel, hai tiền vệ Wesley Nata Wachholz và Văn Tú bị treo giò do nhận đủ số thẻ phạt. Sự thiếu vắng Wesley Nata được xem là tổn thất lớn với đội bóng áo lính khi anh là trụ cột nơi tuyến giữa. Ngoại binh người Brazil đá đủ 13 trận từ đầu mùa, thi đấu 1.146 phút và luôn là lựa chọn hàng đầu trong hệ thống chiến thuật của HLV Popov.

Trong khi đó Hà Nội FC cũng chịu thiệt hại về lực lượng khi thiếu vắng tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Dù không còn ở thời đỉnh cao phong độ nhưng anh vẫn đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa đội bóng Thủ đô.

Trận derby Thể Công Viettel vs Hà Nội FC hứa hẹn hấp dẫn bởi cả hai đội đều sở hữu nhiều ngôi sao và quá hiểu nhau. Trên băng ghế chỉ đạo, cuộc đấu trí giữa HLV Popov và HLV Harry Kewell cũng rất đáng chờ đợi. Họ đều là những nhà cầm quân có "số má" ở V-League.

Vòng 14 có nhiều trận derby đáng chú ý khác, trong đó là cuộc đọ sức Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình. Ở trận đấu này, đội bóng thành Nam chào mừng sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt, tuy nhiên nhà ĐKVĐ muốn chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng liên tiếp sẽ phải thể hiện hết khả năng trước đối thủ mạnh.

Tại TP.HCM, CA TP.HCM có cuộc đối đầu với Becamex TP.HCM. Trong khi đó, tại Lạch Tray, Thanh Hoá được đánh giá gặp khó trước Hải Phòng.