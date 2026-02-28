Trận derby xứ Nghệ diễn ra chặt chẽ ngay từ đầu, nhưng tâm điểm lại thuộc về thủ môn U23 Việt Nam Cao Văn Bình.

Dù SLNA là đội kiểm soát bóng tốt hơn và có bàn mở tỷ số ở phút 22 nhờ cú sút xa đẹp mắt của Olaha, thế trận sau đó lại là màn thử thách bản lĩnh của người gác đền trẻ.

SLNA hạ Hà Tĩnh ở trận derby - Ảnh: VPF

Chỉ một phút sau bàn thua, Atshimene Charles đánh đầu cận thành nguy hiểm, song Văn Bình phản xạ xuất sắc cứu thua. Cuối hiệp một, Albertine có cơ hội rõ rệt nhưng tiếp tục bất lực trước sự tỉnh táo của thủ thành SLNA.

Sang hiệp hai, Hà Tĩnh dồn ép mạnh mẽ, tạo ra nhiều pha hãm thành, đáng chú ý là tình huống đối mặt của Viktor Lê phút 87, nhưng Văn Bình vẫn làm chủ không gian và khiến đối phương nản lòng.

Đà Nẵng thắng trận quan trọng trước PVF-CAND - Ảnh: VPF

Những pha cứu thua liên tiếp của thủ môn U23 Việt Nam trở thành điểm tựa để SLNA bảo toàn chiến thắng 1-0, qua đó vươn lên 16 điểm sau 14 vòng.

Ở trận đấu khác, đội cuối bảng SHB Đà Nẵng gây ấn tượng khi đánh bại PVF-CAND 3-0 ở trận "chung kết ngược", qua đó thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ xuống còn 1 điểm và còn thi đấu ít hơn một trận.

Đội hình xuất phát:

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Bùi Duy Thường, Sỹ Hoàng, Văn Hạnh, Quốc Dân, Tấn Tài, Trung Nguyên, Trọng Hoàng, Onoja Joseph, Atshimene Charles, Joao Pereira Albertine

Sông Lam Nghệ An: Văn Bình, Thanh Đức, Văn Khánh, Justin Julian Garcia, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Xuân Bình, Mạnh Quỳnh, Văn Lương, Olaha, Reon Dale Moore