Ghi bàn:
Thể Công Viettel: Lê Quốc Nhật Nam (69')
Đội hình xuất phát Thể Công Viettel vs Nam Định
Thể Công Viettel: Văn Việt (28), Viết Tú (18), Kyle Colonna (2), Tuấn Tài (12), Hoàng Minh (17), Văn Tú (88), Văn Khang (11), Paulo Martins (14), Weslay Nata (25), Mạnh Dũng (23), Lucao (9).
Nam Định: Nguyên Mạnh (26), Đình Sơn (8), Lucas Alves (4), Thanh Hào (3), Văn Kiên (13), Văn Vũ (28), Hoàng Anh (88), Caio Cesar (10), Ti Phông (39), Romulo (72), Xuân Son (14).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 1-0 dành cho Thể Công Viettel trước Nam Định.
90'+10
Nam Định được hưởng quả phạt góc, thủ môn Nguyên Mạnh cũng bỏ vòng cấm lên tham gia tấn công. Tuy nhiên đội khách không tận dụng được.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ. Xuân Son và các đồng đội vẫn miệt mài tìm kiếm cơ hội ghi bàn gỡ hòa 1-1.
84'
Lucao bị ngã sau pha tranh chấp với Lucas trong vòng cấm Nam Định, tuy nhiên trọng tài Hoàng Thanh Bình cho rằng không có lỗi của hậu vệ đội khách.
78'
Romulo đá phạt đưa bóng đi tầm thấp, tạo cơ hội cho Xuân Son nhưng pha đánh gót của tiền đạo gốc Brazil không làm khó Văn Việt.
69'
Nhật Nam mở tỷ số cho Thể Công Viettel
Tiền vệ đội trưởng U23 Việt Nam Khuất Văn Khang đá phạt hàng rào buộc thủ môn Nguyên Mạnh phải đấm bóng ra. Lê Quốc Nhật Nam băng vào đá bồi chính xác tung lưới Nam Định. Tuy nhiên, trọng tài biên căng cờ báo việt vị, VAR lập tức vào cuộc xác định có bàn mở tỷ số cho Thể Công Viettel.
61'
Xuân Son nhận đường chọc khe của Lâm Ti Phông, dù bị mất trụ nhưng tuyển thủ Việt Nam vẫn nỗ lực dứt điểm bị thủ môn Văn Việt cản phá xuất sắc.
60'
Đội bóng thành Nam vẫn đang duy trì được thế trận lấn lướt trước chủ nhà Thể Công Viettel.
52'
Những phút đầu hiệp hai có sự thay đổi về thế trận khi Nam Định chủ động tấn công để tìm kiếm bàn thắng khai thông bế tắc.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
43'
Vẫn đang là một thế trận giằng co trên sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel là đội nhỉnh hơn về thế trận.
33'
Xuân Son đang chờ khá mờ nhạt trên hàng công của Nam Định, tiền đạo của ĐT Việt Nam chưa có nhiều cơ hội để thể hiện mình.
26'
Xuân Son vẫn đang chơi mờ nhạt trên hàng công của đội bóng thành Nam. ĐKVĐ thậm chí còn lép vế về thế trận so với đội bóng áo lính.
22'
Nhâm Mạnh Dũng băng xuống dứt điểm không thắng được thủ môn Nguyên Mạnh, tuy nhiên đã có lỗi việt vị của tiền đạo của Thể Công Viettel.
18'
Từ quả phạt góc của Thể Công Viettel, bóng được đưa vào lưới của Nam Định nhưng trọng tài Hoàng Thanh Bình xác định có lỗi của Đinh Viết Tú đối với thủ môn Nguyên Mạnh. VAR lập tức vào cuộc.
12'
Trong thế cùng khát điểm nên hai đội đang thi đấu đầy quyết tâm trên sân Hàng Đẫy tối 24/2.
5'
Lợi thế sân nhà giúp Thể Công Viettel nhập cuộc đầy hứng khởi, trong khi ĐKVĐ Nam Định cũng cho thấy quyết tâm.
19h15
Trọng tài chính Hoàng Thanh Bình thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h45
Cầu thủ hai đội ra sân khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Thể Công Viettel khép lại giai đoạn lượt đi bằng thất bại nặng nề 1-4 trước SLNA ngay tại Hàng Đẫy, kết quả khiến thầy trò HLV Popov mang theo nỗi buồn suốt kỳ nghỉ Tết.
Trận thua ấy không chỉ ảnh hưởng đến vị trí trên bảng xếp hạng mà còn tác động mạnh tới tinh thần đội bóng áo lính. Vì vậy, cuộc tiếp đón Nam Định ở trận đấu bù vòng 10 trở thành cơ hội để Viettel tìm lại hình ảnh và khẳng định tham vọng.
Phía bên kia, Nam Định cũng đang chìm trong khủng hoảng khi trải qua ba trận hòa liên tiếp, trong đó có hai trận hòa đáng thất vọng trước Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Với 12 điểm, đội bóng thành Nam rơi xuống nhóm cuối bảng, kém đội đầu bảng CAHN tới 17 điểm và gần như hết cơ hội bảo vệ ngôi vương.
Dẫu vậy, làm khách trước Viettel chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Với lối chơi khó chịu và quyết tâm phục hận, đội chủ nhà hứa hẹn tạo ra thử thách lớn cho Nam Định trong cuộc so tài đầy áp lực này.
Thông tin lực lượng
Cả hai đội đều có lực lượng tốt nhất trong trận đấu bù ở vòng 10 V-League.