Thể Công Viettel là một trong những đội bóng thi đấu sớm nhất sau kỳ nghỉ Tết, cùng với Thép Xanh Nam Định, CAHN và Thanh Hoá, tại vòng đấu bù vòng 10 LPBank V-League.

Trên sân nhà, đội bóng áo lính tiếp đón Thép Xanh Nam Định. Trước đối thủ đang không có phong độ tốt và dường như "buông" cuộc đua vô địch, đây là cơ hội để đoàn quân HLV Popov lấy trọn 3 điểm.

Ở vòng 13, Thể Công Viettel bất ngờ thúc thủ 1-4 trước SLNA. Trận thua khiến họ không thể rút ngắn khoảng cách với 2 đội dẫn đầu BXH là Ninh Bình và CAHN. Tuy nhiên, V-League mới trôi qua được nửa chặng đường, và đội bóng áo đỏ vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước.

Thể Công Viettel quyết tâm giành chiến thắng.

Ở trận đấu này, Thể Công Viettel có đầy đủ lực lượng. Ngoài lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Popov chuẩn bị kỹ lưỡng khi hội quân trở lại từ ngày mùng 3 Tết.

Bên kia chiến tuyến, Thép Xanh Nam Định không còn mặn mà với cuộc đua vô địch V-League. Ở vòng gần nhất, nhà ĐKVĐ hòa Hà Tĩnh 1-1 trên sân nhà Thiên Trường, qua đó nối dài mạch không thắng lên 9 trận, trong đó có 6 trận hòa.

Hiện đội bóng thành Nam mới có 12 điểm và kém đội đầu bảng CAHN tới 17 điểm, cùng thi đấu nhiều hơn hai trận.

Cũng trong ngày 24/2, CAHN có chuyến làm khách trên sân của Thanh Hoá. Dù gặp đối thủ đang trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng đoàn quân của HLV Polking không dễ giành trọn 3 điểm.