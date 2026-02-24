Thanh Hóa bước vào trận đấu bù vòng 10 với CAHN bằng sự hưng phấn sau hai màn trình diễn ấn tượng trước Tết.

Dù không kiểm soát bóng vượt trội, đội bóng xứ Thanh chơi đầy quyết liệt, hạn chế đáng kể sức ép từ phía đội khách. Phút 28, sai lầm của Đình Bắc để Thongkhamsavath mở tỷ số cho chủ nhà.

Văn Hậu ghi siêu phẩm từ giữa sân - Ảnh: SN

Bị dẫn bàn, CAHN gia tăng sức ép nhưng vấp phải hàng thủ kín kẽ cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Xuân Hoàng. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở hiệp hai khi Alan gỡ hòa trên chấm 11m phút 56.

Phút 66, Đoàn Văn Hậu vẽ ra siêu phẩm với tình huống bấm bóng từ giữa sân nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 81, Alan hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo của Quang Hải, ấn định chiến thắng 3-1.

Ba điểm giúp CAHN củng cố ngôi đầu, nới rộng cách biệt với Ninh Bình lên 5 điểm và vẫn thi đấu ít hơn một trận.

Ghi bàn:

Thanh Hóa: Damoth Thongkhamsavath (28')

CAHN: Alan (56', pen, 81'), Đoàn Văn Hậu (66')

Đội hình xuất phát Thanh Hóa vs CAHN

Thanh Hóa: Xuân Hoàng (67), Minh Đoàn (6), Bá Tiến (7), Odilzhon Alisherovich (77), Văn Lợi (15), Quốc Phương (19), Ngọc Hà (24), Damoth Thongkhamsavath (22), Văn Tùng (17), Ngọc Mỹ (24), Ngọc Quý (21).

CAHN: Nguyễn Filip (1), Pedant Quang Vinh (7), Việt Anh (68), Đình Trọng (21), Văn Hậu (5), Quang Hải (Phan Văn Đức 90'+3), Stefan Mauk (6), Văn Đô (88), Thành Long (11), Đình Bắc (9), Alan (72).