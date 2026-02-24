Thanh Hóa bước vào trận đấu bù vòng 10 với CAHN bằng sự hưng phấn sau hai màn trình diễn ấn tượng trước Tết.
Dù không kiểm soát bóng vượt trội, đội bóng xứ Thanh chơi đầy quyết liệt, hạn chế đáng kể sức ép từ phía đội khách. Phút 28, sai lầm của Đình Bắc để Thongkhamsavath mở tỷ số cho chủ nhà.
Bị dẫn bàn, CAHN gia tăng sức ép nhưng vấp phải hàng thủ kín kẽ cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Xuân Hoàng. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở hiệp hai khi Alan gỡ hòa trên chấm 11m phút 56.
Phút 66, Đoàn Văn Hậu vẽ ra siêu phẩm với tình huống bấm bóng từ giữa sân nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 81, Alan hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo của Quang Hải, ấn định chiến thắng 3-1.
Ba điểm giúp CAHN củng cố ngôi đầu, nới rộng cách biệt với Ninh Bình lên 5 điểm và vẫn thi đấu ít hơn một trận.
Ghi bàn:
Thanh Hóa: Damoth Thongkhamsavath (28')
CAHN: Alan (56', pen, 81'), Đoàn Văn Hậu (66')
Đội hình xuất phát Thanh Hóa vs CAHN
Thanh Hóa: Xuân Hoàng (67), Minh Đoàn (6), Bá Tiến (7), Odilzhon Alisherovich (77), Văn Lợi (15), Quốc Phương (19), Ngọc Hà (24), Damoth Thongkhamsavath (22), Văn Tùng (17), Ngọc Mỹ (24), Ngọc Quý (21).
CAHN: Nguyễn Filip (1), Pedant Quang Vinh (7), Việt Anh (68), Đình Trọng (21), Văn Hậu (5), Quang Hải (Phan Văn Đức 90'+3), Stefan Mauk (6), Văn Đô (88), Thành Long (11), Đình Bắc (9), Alan (72).
KẾT THÚC
Trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 dành cho CAHN.
90'+5
Vừa vào sân chưa được 2 phút, Vitao phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi từ phía sau với Ngọc Mỹ. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Ngô Duy Lân hủy thẻ đỏ và thay vào đỏ là tấm thẻ vàng.
88'
Thanh Hóa có cơ hội để thắp lên hi vọng cho chủ nhà nhưng Ngọc Mỹ - cầu thủ U23 Việt Nam lại bị trượt chân ở thời khắc quyết định.
81'
Alan đặt dấu chấm hết cho Thanh Hóa
Đội trưởng Quang Hải băng lên bên cánh phải rồi tạt bóng như "dọn cỗ" để Alan thoải mái dứt điểm tung lưới Thanh Hóa lần thứ 3.
72'
Trợ lý Phạm Thành Lương của CAHN bị rút thẻ đỏ, truất quyền chỉ đạo vì lỗi phản ứng.
66'
Đoàn Văn Hậu ghi siêu phẩm từ giữa sân
Quan sát thấy Xuân Hoàng lên cao, Đoàn Văn Hậu quyết định dứt điểm từ gần giữa sân khiến thủ thành của Thanh Hóa lao về không kịp cứu thua cho chủ nhà.
56'
Alan gỡ hòa, chuộc lỗi cho Đình Bắc
Trên chấm 11m, tiền đạo ngoại Alan đánh bại thủ môn Xuân Hoàng gỡ hòa 1-1 cho CAHN.
54'
Đình Bắc mớm bóng cho Alan dứt điểm đưa bóng chạm vào cánh tay của Văn Lợi trong vòng cấm trước khi thủ môn Xuân Hoàng ôm gọn. Trọng tài Ngô Duy Lân lập tức thổi phạt đền cho CAHN.
50'
Ngọc Mỹ - cầu thủ U23 Việt Nam nỗ lực vượt qua Việt Anh rồi tạt bóng vào trong cho Văn Tùng dứt điểm, trái bóng đi vọt xà trước sự áp sát của Văn Hậu.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số bất ngờ 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Thanh Hóa.
42'
Đình Bắc vẫn đang bị phong tỏa, các ngòi nổ khác của CAHN như Quang Hải, Alan cũng chưa thể hiện được nhiều.
36'
Xuân Hoàng cứu thua xuất sắc
Đón bóng từ quả phạt góc của Quang Hải, Alan đánh đầu cận thành khá hiểm nhưng thủ môn Xuân Hoàng cản phá xuất sắc.
29'
Đình Bắc mắc sai lầm, Thanh Hóa mở tỷ số
Đình Bắc có đường chuyền về không tốt khiến Quang Hải bất ngờ và trượt ngã, cơ hội dành cho Damoth Thongkhamsavath. Tuyển thủ Lào băng xuống dứt điểm đánh bại Nguyễn Filip, trái bóng đập mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới, mở tỷ số cho chủ nhà Thanh Hóa.
26'
Mauk treo bóng vào vòng cấm để trung vệ Việt Anh tranh chấp cùng hai hậu vệ Thanh Hóa, đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Thanh Hóa.
22'
Văn Hậu phất đường chuyền vượt tuyến cho Đình Bắc nhưng thủ môn Xuân Hoàng lao ra ôm gọn trái bóng trước mặt Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026.
15'
Đoàn quân của HLV Mano Polking vẫn đang kiểm soát tốt thế trận nhưng sức ép mà đội khách tạo ra là không đủ lớn.
8'
Thủ môn Xuân Hoàng lao ra khỏi vòng cấm để đánh đầu phá bóng trước sự áp sát của Quang Hải. Đình Bắc lập tức thực hiện pha lốp bóng đi ra phía sau khung thành Thanh Hóa. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị đối với thủ quân của CAHN nên nếu bóng có vào lưới cũng không được công nhận.
3'
Không cần thời gian thăm dò, CAHN lập tức triển khai lối chơi tấn công nhờ dàn ngôi sao đắt giá.
18h00
Trọng tài chính Ngô Duy Lân thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
17h40
Cầu thủ hai CLB ra sân khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận
CAHN bước vào mùa giải với tham vọng chinh phục nhiều đấu trường, nhưng đến thời điểm này thầy trò HLV Mano Polking chỉ còn lại mục tiêu duy nhất là V.League 2025/26. Sau khi dừng bước ở giải CLB Đông Nam Á, Cúp Quốc gia và AFC Champions League Two, đội bóng ngành công an buộc phải dồn toàn lực cho cuộc đua quốc nội.
Hiện CAHN đã vượt qua Ninh Bình để chiếm ngôi đầu, nhiều hơn 2 điểm và còn đá ít hơn 2 trận. Nếu tận dụng tốt các trận đấu bù, khoảng cách có thể được nới rộng đáng kể.
Tuy nhiên, thất bại 1-3 trước Tampines Rovers sau án xử thua 0-3 của AFC vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ đã ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần toàn đội. Chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa vì thế mang ý nghĩa bản lề.
Dù gặp khó khăn về lực lượng, Thanh Hóa vẫn cho thấy tinh thần quật khởi khi cầm hòa Nam Định và đánh bại CA TP.HCM trước Tết. Với lợi thế sân nhà và lối chơi hợp lý, đội bóng xứ Thanh hứa hẹn tạo ra thử thách lớn cho Quang Hải cùng đồng đội.
Thông tin lực lượng
Thanh Hóa: Đình Huyên bị treo giò.
CAHN: Leo Artur bị treo giò, cơ hội cho Đình Bắc đá chính.