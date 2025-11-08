Đội hình ra sân
Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Sarr; Kolo Muani, Johnson, Richarlison, Simons.
MU: Lammens; Maguire, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha, Amad.
Bàn thắng: Tel 83', Richarlison 90'+1 - Mbeumo 32', De Ligt 90'+6
Kết thúc
90'+6
Bàn thắng (2-2, De Ligt): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái của Bruno Fernandes, De Ligt lẻn ra phía sau đánh đầu đưa bóng bay qua vạch vôi khung thành Tottenham, quân bình 2-2.
90'+1
Bàn thắng (2-1, Richarlison): Sau tình huống phạt góc, Odobert đón lõng ngoài tuyến hai rồi cứa lòng, bóng khe chạm đầu Richarlison bay vào lưới MU.
Bàn thắng khiến cầu trường Tottenham Hotspur nổ tung!
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
87'
Sesko vừa được Mount trao cho cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, Van de Ven lao về rất nhanh truy cản.
Sau tình huống này, tiền đạo người Slovenia dính chấn thương buộc phải rời sân. Do MU hết quyền thay người, nên họ đành đá với 10 cầu thủ lúc cuối trận.
83'
Bàn thắng (1-1, Mathys Tel): Udogie căng ngang vào từ cánh trái cho Tel đỡ một nhịp rồi xoay người dứt điểm tung lưới MU, quân bình tỷ số 1-1.
70'
Amad phất đường chuyền dài chính xác cho Bruno Fernandes lẻn xuống cố gắng tâng bóng qua đầu thủ môn Vicario nhưng bất thành.
63'
Johnson lẻn xuống sút tung lưới MU. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
55'
Lại là Lammens gây ấn tượng trong khung gỗ khi cản phá thành công pha bắt volley khó chịu của Palhinha.
53'
Bóng được tạt vào vòng cấm cho Romero lẻn xuống đánh gót điệu nghệ. May cho MU là thủ thành Lammens đã cứu thua xuất sắc bằng chân.
46'
Ngay đầu hiệp hai, Odobert được tung vào sân thay cho Kolo Muani.
Kết thúc hiệp 1
38'
Sau bàn thua, các cầu thủ Tottenham thi đấu lúng túng. Chính vì thế, các đợt triển khai của họ dễ dàng bị đối phương bẻ gãy.
32'
Bàn thắng (0-1, Mbeumo): Amad tạt vào khá dẻo từ cánh phải để Mbeumo chọn chỗ thông minh đánh đầu tung lưới Tottenham ở cự ly gần.
22'
Matheus Cunha có pha xử lý hay loại bỏ Romero. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng ở góc hẹp bị Sarr chặn lại.
20'
Các cầu thủ MU đang thi đấu tương đối bị động do hàng tiền vệ lép vế so với Tottenham.
15'
Johnson tạt vào từ cánh phải, De Ligt đánh đầu hụt khiến MU suýt phải nhận bàn thua.
5'
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm với những tình huống áp sát tầm cao. Mbeumo đang tỏ ra khá nguy hiểm khi đá lệch sang cánh trái không phải sở trường.
19h30
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Tottenham: James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin, Dominic Solanke, Yves Bissouma, Ben Davies, Kota Takai, Archie Gray và Bergvall vắng mặt vì chấn thương.
MU: Lisandro Martinez đang hồi phục chấn thương. Harry Maguire và Mason Mount sẵn sàng xung trận.