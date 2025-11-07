Emiliano Martinez là người gác đền đáng tin cậy của Aston Villa nhiều năm qua. Mỗi khi thủ quân McGinn vắng mặt, Martinez sẽ thay thế đeo băng đội trưởng.

Tuy nhiên, trận gặp Maccabi Tel-Aviv đêm qua, McGinn không thi đấu, người dẫn đầu đội bóng tiến ra sân Villa Park là trung vệ Ezri Konsa, chứ không phải Emiliano Martinez như thường lệ.

Vụ chuyển nhượng Emi Martinez sang MU đổ bể hồi hè - Ảnh: F365

Giới truyền thông xứ sương mù cho hay, đây là động thái đáp trả việc thủ môn người Argentina đòi chuyển sang MU hè qua.

Bản thân Emi Martinez rất quyết tâm gia nhập Quỷ đỏ và hai CLB cũng đàm phán cho đến tận cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Nhưng rốt cuộc, không có động thái nào diễn ra. Nhà vô địch World Cup 2022 vẫn ở lại sân Villa Park, bởi phía MU chỉ muốn mượn anh trong ngắn hạn, chứ không chịu bỏ số tiền 30 triệu bảng ra mua đứt.

Cuối phiên chợ hè, HLV Amorim vẫn quyết định đẩy Andre Onana sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, cái tên được đưa về thay thế là Senne Lammens, chứ không phải Emiliano Martinez.

Sau chiến thắng tại Europa League giữa tuần qua, HLV Unai Emery cho biết: "Đội trưởng đầu tiên là John McGinn. Trước đây, khi tiền vệ người Scotland vắng mặt, Emi Martinez sẽ đeo băng thủ quân.

Nhưng giờ, sau khi nói chuyện với người gác đền Argentina, tôi muốn có sự thay đổi. Konsa sẽ là đội phó ưu tiên. Tiếp theo là Tyrone Mings và Ollie Watkins."