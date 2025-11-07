BTC Premier League vừa công bố các danh hiệu bầu chọn tháng 10, với cú đúp dành cho MU, trong đó Ruben Amorim được bầu chọn là HLV hay nhất tháng, còn Bryan Mbeumo là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng.

MU giành cú đúp giải thưởng: HLV và Cầu thủ hay nhất tháng 10 giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: MUFC

Trong tháng 10 vừa qua, MU đã chơi 3 trận ở Ngoại hạng Anh và toàn thắng cả 3, bắt đầu từ niềm vui khi tiếp Sunderland (thắng 2-0) và sau đó khí thế còn lên cao hơn nữa với việc hạ gục Liverpool 2-1 ngay tại Anfield, điều mà phải sau 9 năm họ mới làm được.

Trận thắng tiếp theo của Quỷ đỏ là ở trận nghênh tiếp Brighton (4-2), trong đó có cú đúp của Mbeumo, bên cạnh các pha lập công của Cunha và Casemiro.

HLV Ruben Amorim đã gặp rất nhiều áp lực sau khi thay Erik ten Hag dẫn dắt MU vào tháng 11 năm ngoái. Sau chiến dịch đầu, đội xếp tận hạng 15 Ngoại hạng Anh và thua Tottenham ở chung kết Europa League, MU dưới tay cựu thuyền trưởng Sporting tiếp tục chơi tệ hại đầu mùa trước khi ‘bừng tỉnh’ vào tháng 10.

Có những thời điểm tưởng nhà cầm quân người Bồ bị sa thải tới nơi, nhưng lãnh đạo MU đã công khai lên tiếng ủng hộ Ruben Amorim, tuyên bố cho ông thời gian để thay đổi tình thế ở Old Trafford.

Thuyền trưởng MU chia sẻ niềm vui với các thành viên BHL MU. Ảnh: X Fabrizio Romano

Phần thưởng HLV hay nhất tháng 10 giải Ngoại hạng Anh rất xứng đáng với Ruben Amorim. Ông chia sẻ khi nhận niềm vui: “Đây không phải là giải thưởng của tôi mà là của toàn đội, bởi vì các cầu thủ là những người chơi trên sân và họ đã làm rất tốt”.

Trong sự trở lại đáng mừng của MU, Bryan Mbeumo có đóng góp cụ thể và nhiều nhất – ghi bàn mở tỷ số khiến Liverpool choáng váng, cùng 2 pha lập công ở trận Quỷ đỏ thắng 4-2 Brighton. Ngoài ra, cầu thủ này cũng có 1 kiến tạo (MU 2-0 Sunderland). Đó là lý do anh được tôn vinh là Cầu thủ hay nhất tháng 10 Premier League.

Nhờ tháng 10 tươi đẹp, MU hiện đang xếp thứ 8 Ngoại hạng Anh và chỉ kém Man City xếp nhì 2 điểm.

Trận đấu tiếp theo của MU là chuyến làm khách Tottenham vào tối mai – 19h30 ngày 8/11.