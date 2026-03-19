Trận lượt về tại Tottenham Hotspur Stadium diễn ra đầy kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn giữa Tottenham và Atletico Madrid. Bị dẫn sâu sau lượt đi, đội chủ nhà buộc phải đẩy cao đội hình ngay từ đầu và sớm tạo sức ép lớn lên khung thành đối phương.

Kolo Muani và Simons cùng ghi bàn cho Tottenham - Ảnh: TH

Phút 30, Tottenham có bàn mở tỷ số khi Randal Kolo Muani bật cao đánh đầu cận thành sau một tình huống phối hợp chính xác. Tuy nhiên, lợi thế này không kéo dài lâu. Ngay đầu hiệp hai, Julian Alvarez đã dập tắt sự hưng phấn của đội chủ nhà bằng cú dứt điểm gọn gàng, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Tottenham tiếp tục chơi tấn công và tái lập thế dẫn trước ở phút 52 nhờ pha lập công của Xavi Simons. Nhưng Atletico Madrid dưới thời HLV Diego Simeone một lần nữa thể hiện bản lĩnh. Phút 75, từ quả phạt góc của Alvarez, David Hancko đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 2-2.

Chiến thắng 3-2 không đủ giúp Spurs lật ngược tình thế, và ngậm ngùi nhìn Atletico đi tiếp - Ảnh: TH, ATM

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ khi Tottenham được hưởng phạt đền sau sai lầm của Gimenez. Trên chấm 11m, Simons hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-2.

Dù giành chiến thắng lượt về, Tottenham vẫn phải dừng bước khi thua chung cuộc 5-7, còn Atletico Madrid tiến vào tứ kết Champions League, gặp đối thủ nhiều duyên nợ - Barcelona.