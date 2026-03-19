Harry Kane tiếp tục cho thấy vai trò đầu tàu khi trở thành điểm khác biệt lớn nhất của Bayern Munich trong cuộc tái đấu Atalanta trên sân nhà Allianz Arena.

Phút 25, tiền đạo người Anh mở tỷ số trên chấm phạt đền sau khi Scalvini để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp “Hùm xám” chiếm lợi thế ngay trong hiệp một.

Harry Kane có trận đấu chói sáng và nhận danh hiệu MVP - Ảnh: FCBM

Sang hiệp hai, Bayern Munich tăng tốc mạnh mẽ và nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo. Phút 54, Kane hoàn tất cú đúp với pha đi bóng khéo léo trước khi dứt điểm chính xác vào góc hiểm, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ hai phút sau, Karl tận dụng đường kiến tạo thuận lợi từ Diaz để ghi bàn thứ ba.

Thế trận hoàn toàn nằm trong tay đội bóng nước Đức. Phút 70, Diaz tự mình ghi tên lên bảng tỷ số bằng pha xử lý kỹ thuật trong vòng cấm trước khi dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 4-0.

Diaz cũng có trận đấu xuất sắc với một pha kiến tạo và một bàn thắng - Ảnh: FCBM

Atalanta chỉ có thể ghi bàn danh dự ở phút 85 nhờ công của Samardzic. Chung cuộc, Bayern Munich thắng 4-1, khép lại hai lượt trận với tổng tỷ số 10-2 đầy thuyết phục để giành vé vào tứ kết Champions League, gặp Real Madrid.

Ghi bàn:

Bayern Munich: Kane 25', 54', Karl 56', Diaz 70'

Atalanta: Samardzic 85'

Đội hình xuất phát:

Bayern Munich: Urbig, Stanisic, Kim Min Jae, Tah, Bischof, Goretzka, Pavlovic, Karl, Guerreiro, Diaz, Kane

Atalanta: Sportiello, Kossounou, Hien, Scalvini, Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Sulemana, Scamacca