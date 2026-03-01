Newcastle đã có hiệp một đầy nỗ lực khi hai lần gỡ hòa nhờ cú đúp của Anthony Elanga, sau khi bị Barcelona dẫn trước bởi các pha lập công của Raphinha và Marc Bernal.

Dù vậy, bước ngoặt xuất hiện ở phút bù giờ khi Lamine Yamal thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Barca dẫn 3-2 trước giờ nghỉ.

Raphinha khơi mào cho cơn mưa bàn thắng cho Barca - Ảnh: FCB

Trước đó, đội chủ nhà sớm mở tỷ số nhờ pha phối hợp đẹp mắt giữa Raphinha và Fermin. Newcastle đáp trả nhanh chóng với bàn gỡ của Elanga, nhưng tiếp tục bị dẫn sau pha bóng cố định của Bernal. Sai lầm của Yamal tạo điều kiện để Elanga hoàn tất cú đúp, giữ lại hy vọng cho đại diện nước Anh.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Newcastle sụp đổ sau giờ nghỉ. Barcelona áp đảo hoàn toàn với lối chơi tấn công sắc bén. Fermin nâng tỷ số sau pha kiến tạo tinh tế của Raphinha, trước khi Lewandowski lập cú đúp, trong đó có một bàn từ tình huống phạt góc.

Các chân sút Barca thoải sức bắn phá khung thành Newcastle - Ảnh: FCB

Raphinha tiếp tục hoàn tất ngày thi đấu chói sáng với cú đúp, đồng thời góp dấu giày trong nhiều bàn thắng khác.

Chung cuộc, Barcelona giành chiến thắng đậm đà 7-2 và tổng tỷ số 8-3, qua đó hiên ngang tiến vào tứ kết Champions League.

Ghi bàn

Barcelona: Raphinha (6'), (72'); Bernal (18'), Yamal (45+7' phạt đền), Fermin (51'), Lewandowski (56', (61')

Newcastle: Elanga (15', 28')

Đội hình xuất phát

Barcelona: Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin, Bernal, Pedri, Fermin, Yamal, Raphinha, Lewandowski

Newcastle: Ramsdale, Trippier, Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall, Joelinton, Tonali, Ramsey, Elanga, Harvey Barnes, Gordon