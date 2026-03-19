Sau loạt trận vòng 1/8 nghẹt thở và đầy bất ngờ, Champions League 2025/26 đã chính thức xác định 8 đội mạnh nhất góp mặt ở vòng tứ kết, với những cặp đấu hứa hẹn bùng nổ và giàu duyên nợ.

Bất ngờ lớn nhất đến từ Sporting Lisbon khi đại diện Bồ Đào Nha lội ngược dòng ấn tượng trước Bodo/Glimt, giành vé vào tứ kết lần đầu trong lịch sử. Tuy nhiên, thử thách cực đại đang chờ họ khi phải đối đầu Arsenal – đội bóng vừa vượt qua Leverkusen với tổng tỷ số 3-1 và đang nuôi tham vọng chinh phục mùa giải.

Ở một cặp đấu đáng chú ý khác, PSG sẽ chạm trán Liverpool trong màn so tài được ví như “chung kết sớm”. Đội bóng nước Pháp vừa hủy diệt Chelsea, trong khi Liverpool cũng thể hiện sức mạnh khi vượt qua Galatasaray đầy thuyết phục.

Real Madrid tiếp tục khẳng định vị thế “ông vua Champions League” khi loại Man City để tiến vào tứ kết năm thứ sáu liên tiếp. Đối thủ của họ là Bayern Munich, đội vừa tạo nên kỷ lục ấn tượng khi đánh bại Atalanta với tổng tỷ số 10-2.

Cặp đấu còn lại là màn nội chiến Tây Ban Nha giữa Barcelona và Atletico Madrid. Barca phô diễn sức mạnh tấn công hủy diệt, trong khi Atletico vẫn trung thành với lối chơi kỷ luật, giàu bản lĩnh.

Theo lịch thi đấu, các trận lượt đi diễn ra ngày 7-8/4, lượt về vào 14-15/4/2026.