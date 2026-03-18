Màn “báo thù” của Vinicius

Vinicius Junior vẫn “để bụng” sân Etihad. “Stop Crying Your Heart Out (Đừng khóc nữa)” – dòng chữ trên tấm băng rôn khổng lồ phủ kín một khán đài của Man City trong cuộc đối đầu năm ngoái.

Với khẩu hiệu đó cùng hình ảnh Rodri hôn Quả bóng Vàng, các CĐV đội chủ nhà đã nhắc lại câu chuyện tại lễ trao giải năm 2024 – nơi tiền đạo người Brazil cùng phái đoàn Real Madrid vắng mặt vì không giành danh hiệu số 1.

Vinicius ăn mừng thách thức CĐV Man City. Ảnh: Diario AS

Vì thế, vào đêm thứ Ba (giờ châu Âu), khi Vinicius thực hiện thành công quả phạt đền mở màn chiến thắng 2-1 cho đội bóng Hoàng gia ở lượt về vòng 1/8 Champions League (chung cuộc 5-1), anh biết mình nên làm gì: đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu im lặng với khán giả, rồi giả động tác lau nước mắt, ám chỉ tấm băng rôn mùa trước.

Đó là bàn thắng mang tính quyết định, đến sau những phút đầu bị Man City dồn ép dữ dội, với hàng loạt pha cứu thua xuất thần của Thibaut Courtois – nhân vật nổi bật khác của trận đấu.

Thủ thành người Bỉ có ít nhất 3 pha bay người xuất sắc trong hiệp 1, trước khi phải rời sân vì chấn thương cơ khép đùi phải. Rayan Cherki, Rodri và Erling Haaland đều bị anh từ chối trong tuyệt vọng.

Bước ngoặt nghiệt ngã

Phòng VAR tại Etihad mất tới 5 phút để phân tích tình huống dẫn đến quả phạt đền và chiếc thẻ đỏ của Bernardo Silva.

Đầu tiên là nghi vấn việt vị của Vinicius ở đầu pha bóng, sau đó là tình huống cầu thủ Bồ Đào Nha dùng tay ngăn cản bàn thắng.

Trọng tài Clement Turpin chờ đợi trên sân rồi ra xem màn hình trong sự phản ứng dữ dội của khán giả chủ nhà. Kết quả: phạt đền và truất quyền thi đấu – cơn ác mộng với Man City.

Thẻ đỏ của Bernardo Silva nghiệt ngã và mở ra bước ngoặt. Ảnh: Diario AS

Một quyết định có phần nghiệt ngã vì trừng phạt hai lần cho cùng một hành vi. Nhưng bóng đá không quan tâm đến nguyên tắc “non bis in idem” (nguyên tắc pháp lý Latinh, có thể hiểu là không trừng phạt hai lần trong cùng một việc).

Vinicius, thay vì né tránh sau cú sút hỏng ở lượt đi, lại tiếp tục nhận trách nhiệm. Ban đầu Arda Guler cầm bóng, nhưng sau đó nhường cho Vini. Lần này, tiền đạo Brazil sút cùng hướng nhưng không lặp lại động tác nhảy thừa khiến anh thất bại trước đó.

Đây chính là màn “báo thù” cho tấm băng rôn. Năm ngoái, anh tỏa sáng với cú đúp kiến tạo nhưng không ghi bàn.

Trong thế không còn gì để mất, Man City phải tìm mọi cách tấn công. Haaland gỡ hòa cuối hiệp 1, sau đó Pep Guardiola liên tục có những điều chỉnh về mặt nhân sự và chiến thuật. Đá thiếu người, chủ nhà lực bất tòng tâm.

Vinicius và niềm vui từ Arbeloa

Guardiola không còn vò đầu bứt tai – ông đã làm điều đó trước trận – nhưng khi thời gian trôi đi, chỉ còn cách lao vào một cuộc đấu tay đôi đầy rủi ro để tìm kiếm chiến thắng.

Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể, đặc biệt trong hỗn loạn và khi Andriy Lunin vào thay Courtois chấn thương. Nhưng Pep không phải người của Real Madrid – đội bóng luôn thấy ở Champions League thiên đường vĩnh cửu của mình; có lẽ ông quá lý trí để tin vào điều không tưởng.

Vinicius bùng nổ dưới tay Arbeloa. Ảnh: Diario AS

Khi bước vào thời gian bù giờ, Tchouameni – người chơi tuyệt hay gần đây – thực hiện đường chuyền như thể Toni Kroos để Vinicius dễ dàng đệm bóng cận thành ấn định kết quả 2-1. Chỉ hơn một phút trước đó, VAR từ chối một bàn của anh.

Màn trình diễn xuất sắc tại Etihad giúp Vinicius có 9 bàn sau 15 trận kể từ khi Alvaro Arbeloa dẫn dắt. Trước đó, trong 33 trận dưới thời Xabi Alonso, anh chỉ ghi 7 bàn – con số cho thấy sự thay đổi rõ rệt.

Vinicius hiện đã có 34 bàn tại Champions League, chỉ còn kém huyền thoại Ferenc Puskas đúng 1 bàn. Một cột mốc lớn và Vini có thể vượt qua “Thiên nga Trắng” ở vòng tứ kết.

“Bóng đá là hành trình dài. Mùa trước họ khiêu khích tôi, và tôi đã ăn mừng theo cách mà tôi thấy cần thiết”, anh nói về màn ăn mừng của mình.

Trận “siêu kinh điển” của bóng đá hiện đại một lần nữa gọi tên đội bóng màu trắng và Vinicius.