Màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn - Ảnh: Premier League

Bàn thắng:

Tottenham: Tel 83', Richarlison 90'+1

MU: Mbeumo 32', De Ligt 90'+6

Đội hình ra sân

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Sarr; Kolo Muani, Johnson, Richarlison, Simons.

MU: Lammens; Maguire, De Ligt, Shaw; Mazraoui,  Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha, Amad.

08/11/2025 | 21:42

Kết thúc

Hai đội đã tạo nên trận cầu hấp dẫn - Ảnh: P.L
08/11/2025 | 21:40

90'+6

Bàn thắng (2-2, De Ligt): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái của Bruno Fernandes, De Ligt lẻn ra phía sau đánh đầu đưa bóng bay qua vạch vôi khung thành Tottenham, quân bình 2-2.

G5PVv8BXcAAEKZl.jpg
G5PWdYUbIAAMjjV.jpg
De Ligt ghi bàn gỡ hòa cho Quỷ đỏ - Ảnh: SunSport
08/11/2025 | 21:33

90'+1

Bàn thắng (2-1, Richarlison): Sau tình huống phạt góc, Odobert đón lõng ngoài tuyến hai rồi cứa lòng, bóng khe chạm đầu Richarlison bay vào lưới MU.

Bàn thắng khiến cầu trường Tottenham Hotspur nổ tung!

resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 08T142010Z_159070009_UP1ELB813TLDT_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT MUN.jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 08T142010Z_159070009_UP1ELB813TLDT_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT MUN (1).jpg
Richarlison ăn mừng phấn khích - Ảnh: P.L
08/11/2025 | 21:17

90'

Hiệp hai có 6 phút bù giờ.

08/11/2025 | 21:14

87'

Sesko vừa được Mount trao cho cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, Van de Ven lao về rất nhanh truy cản.

Sau tình huống này, tiền đạo người Slovenia dính chấn thương buộc phải rời sân. Do MU hết quyền thay người, nên họ đành đá với 10 cầu thủ lúc cuối trận.

08/11/2025 | 21:12

83'

Bàn thắng (1-1, Mathys Tel): Udogie căng ngang vào từ cánh trái cho Tel đỡ một nhịp rồi xoay người dứt điểm tung lưới MU, quân bình tỷ số 1-1.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 08T141346Z_225820988_UP1ELB813IWD7_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT MUN (2).jpg
resources_premierleague_pulselive_com 2025 11 08T141346Z_225820988_UP1ELB813IWD7_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND TOT MUN (1).jpg
Mathys Tel mang đến khác biệt cho Tottenham - Ảnh: P.L
08/11/2025 | 20:57

70'

Amad phất đường chuyền dài chính xác cho Bruno Fernandes lẻn xuống cố gắng tâng bóng qua đầu thủ môn Vicario nhưng bất thành.

08/11/2025 | 20:50

63'

Johnson lẻn xuống sút tung lưới MU. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

resources_premierleague_pulselive_com 2245072468.jpg
Tottenham đang nỗ lực tìm bàn gỡ - Ảnh: P.L
08/11/2025 | 20:44

55'

Lại là Lammens gây ấn tượng trong khung gỗ khi cản phá thành công pha bắt volley khó chịu của Palhinha.

08/11/2025 | 20:41

53'

Bóng được tạt vào vòng cấm cho Romero lẻn xuống đánh gót điệu nghệ. May cho MU là thủ thành Lammens đã cứu thua xuất sắc bằng chân.

G5PJrQRWsAAIUZK.jpeg
Lammens cứu thua cho MU - Ảnh chụp màn hình
08/11/2025 | 20:38

46'

Ngay đầu hiệp hai, Odobert được tung vào sân thay cho Kolo Muani.

08/11/2025 | 20:18

Kết thúc hiệp 1

G5PCpPNbkAAy6q9.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về MU - Ảnh: MUFC
08/11/2025 | 20:13

38'

Sau bàn thua, các cầu thủ Tottenham thi đấu lúng túng. Chính vì thế, các đợt triển khai của họ dễ dàng bị đối phương bẻ gãy.

08/11/2025 | 20:03

32'

Bàn thắng (0-1, Mbeumo): Amad tạt vào khá dẻo từ cánh phải để Mbeumo chọn chỗ thông minh đánh đầu tung lưới Tottenham ở cự ly gần.

resources_premierleague_pulselive_com 2245644954.jpg
G5PBwNzWoAA6Y24.jpg
Mbeumo mở tỷ số cho MU - Ảnh: Premier League
08/11/2025 | 19:52

22'

Matheus Cunha có pha xử lý hay loại bỏ Romero. Tiếc rằng, cú đá cuối cùng ở góc hẹp bị Sarr chặn lại.

resources_premierleague_pulselive_com 2245641225.jpg
Hai đội thi đấu quyết liệt - Ảnh: P.L
08/11/2025 | 19:51

20'

Các cầu thủ MU đang thi đấu tương đối bị động do hàng tiền vệ lép vế so với Tottenham.

08/11/2025 | 19:47

15'

Johnson tạt vào từ cánh phải, De Ligt đánh đầu hụt khiến MU suýt phải nhận bàn thua.

08/11/2025 | 19:38

5'

Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm với những tình huống áp sát tầm cao. Mbeumo đang tỏ ra khá nguy hiểm khi đá lệch sang cánh trái không phải sở trường.

resources_premierleague_pulselive_com 2245641225 (1).jpg
Mbeumo uy hiếp khung thành Spurs - Ảnh: Premier League
08/11/2025 | 19:21

19h30

Trận đấu bắt đầu.

08/11/2025 | 19:03

19h

G5OscuOXkAAphHY.jpg
G5OremxWIAAMvkk.jpg
Cầu thủ 2 đội có mặt ở sân - Ảnh: MUFC
08/11/2025 | 19:01

18h30

G5OoaJNXEAAAGwz.jpeg
Đội hình ra sân Tottenham
G5OmZovaQAANc6r.jpg
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
07/11/2025 | 21:33

18h

G5E8RvrX0AAJmTb.jpg
G5E7s6eXYAApWEU.jpg
Các cầu thủ MU tập trong phòng gym - Ảnh: MUFC
07/11/2025 | 21:32

17h

Thông tin lực lượng

Tottenham: James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin, Dominic Solanke, Yves Bissouma, Ben Davies, Kota Takai, Archie Gray và Bergvall vắng mặt vì chấn thương.

MU: Lisandro Martinez đang hồi phục chấn thương. Harry Maguire và Mason Mount sẵn sàng xung trận.

25960f73 b665 4eb3 a9a5 66e6a8df2350_hero block 34 en (1).jpg
Cuộc thư hùng sẽ rất đáng xem - Ảnh: Tod
