U17 Thái Lan có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại giải U17 Đông Nam Á 2026 khi đánh bại U17 Philippines với tỷ số đậm 5-1 ở lượt trận đầu bảng B.

Ngay từ những phút đầu, đội bóng xứ Chùa vàng đã nhanh chóng áp đặt thế trận với lối chơi tấn công tốc độ và khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Sức ép liên tục giúp họ sớm có bàn mở tỷ số, tạo tiền đề cho một thế trận một chiều.

U17 Thái Lan ra quân như mơ tại giải năm nay - Ảnh: ASEAN United FC

Trong hiệp một, U17 Thái Lan tận dụng tốt những sai lầm của hàng thủ đối phương để liên tiếp ghi bàn, qua đó tạo ra cách biệt an toàn. Trong khi đó, U17 Philippines dù rất nỗ lực nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng trước sức ép lớn từ đối thủ.

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. U17 Thái Lan tiếp tục duy trì sự lấn lướt và gia tăng cách biệt bằng những pha phối hợp sắc nét. Dù Philippines có được bàn thắng danh dự, họ vẫn không thể ngăn cản sức tấn công mạnh mẽ từ phía đối thủ.

Chiến thắng 5-1 không chỉ giúp U17 Thái Lan giành trọn 3 điểm mà còn khẳng định vị thế của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đây cũng là bước chạy đà hoàn hảo trước những thử thách tiếp theo tại bảng B.