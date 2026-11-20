Phút thứ 4 trận U17 Việt Nam vs U17 Bỉ, đồng đội đá phạt góc để Sỹ Bách thực hiện pha đánh gót đầy bất ngờ, khiến thủ môn U17 Bỉ đẩy bóng đập mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới.
Video Sỹ Bách đánh gót ghi bàn thắng lịch sử
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Ghi bàn:
U17 Việt Nam: Sỹ Bách (4')
Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Bỉ
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Quý Vương, Trí Dũng, Đại Nhân, Sỹ Bách
U17 Bỉ: Seghers, Moorthamer, Mbayu, Blondeel, Saidi, Val Gelder, Diercxx, Driessen, Achahbar, Filippo, Philips
Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Bỉ - Xuất phát từ pha đá phạt góc của đồng đội, Sỹ Bách thực hiện pha đánh gót đầy bất ngờ, khiến thủ môn U17 Bỉ đẩy bóng đập mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới.
Link xem trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Bỉ, thuộc khuôn khổ bảng G VCK U17 World Cup 2026, lúc 20h hôm nay ngày 20/11, theo giờ Việt Nam.
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