Video Nguyễn Lực ghi siêu phẩm từ chấm phạt góc

Cổ vũ U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tối 20/11, U17 Việt Nam có màn trình diễn quả cảm trước đương kim á quân châu Âu U17 Bỉ tại bảng G World Cup 2026.

Ngay phút thứ 4, Sỹ Bách đánh gót điệu nghệ sau quả phạt góc của Minh Thủy, mở tỷ số và ghi bàn thắng lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

U17 Việt Nam có trận cầu đầy quả cảm trước đội đương kim á quân châu Âu - Ảnh: M.A

Bị dẫn trước, U17 Bỉ đẩy cao đội hình tấn công. Moorthamer và Achahbar liên tiếp ghi bàn ở phút 38 và 42, giúp đại diện châu Âu dẫn ngược 2-1. Sang hiệp hai, Philips nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 60 sau pha đột phá cá nhân.

Không bỏ cuộc, U17 Việt Nam tiếp tục chiến đấu kiên cường. Phút 84, Nguyễn Lực ghi siêu phẩm từ quả phạt góc, ấn định tỷ số 2-3.

Dù thất bại, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn để lại dấu ấn đáng tự hào trong lần đầu bước ra sân chơi World Cup.

Ghi bàn:

U17 Việt Nam: Sỹ Bách (4'), Nguyễn Lực (84')

U17 Bỉ: Moorthamer (39'), Achahbar (42'), Philips (60')

Đội hình xuất phát

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Quý Vương, Trí Dũng, Đại Nhân, Sỹ Bách

U17 Bỉ: Seghers, Moorthamer, Mbayu, Blondeel, Saidi, Val Gelder, Diercxx, Driessen, Achahbar, Filippo, Philips