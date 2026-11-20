Video Nguyễn Lực ghi siêu phẩm từ chấm phạt góc
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Tối 20/11, U17 Việt Nam có màn trình diễn quả cảm trước đương kim á quân châu Âu U17 Bỉ tại bảng G World Cup 2026.
Ngay phút thứ 4, Sỹ Bách đánh gót điệu nghệ sau quả phạt góc của Minh Thủy, mở tỷ số và ghi bàn thắng lịch sử cho bóng đá Việt Nam.
Bị dẫn trước, U17 Bỉ đẩy cao đội hình tấn công. Moorthamer và Achahbar liên tiếp ghi bàn ở phút 38 và 42, giúp đại diện châu Âu dẫn ngược 2-1. Sang hiệp hai, Philips nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 60 sau pha đột phá cá nhân.
Không bỏ cuộc, U17 Việt Nam tiếp tục chiến đấu kiên cường. Phút 84, Nguyễn Lực ghi siêu phẩm từ quả phạt góc, ấn định tỷ số 2-3.
Dù thất bại, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn để lại dấu ấn đáng tự hào trong lần đầu bước ra sân chơi World Cup.
Ghi bàn:
U17 Việt Nam: Sỹ Bách (4'), Nguyễn Lực (84')
U17 Bỉ: Moorthamer (39'), Achahbar (42'), Philips (60')
Đội hình xuất phát
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Quý Vương, Trí Dũng, Đại Nhân, Sỹ Bách
U17 Bỉ: Seghers, Moorthamer, Mbayu, Blondeel, Saidi, Val Gelder, Diercxx, Driessen, Achahbar, Filippo, Philips
90'+5
Trận đấu kết thúc với trận thua sát nút 2-3 của U17 Việt Nam trước U17 Bỉ. Một trận đấu lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam, với hai siêu phẩm tại sân chơi U17 World Cup.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
86'
Có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, các cầu thủ U17 Việt Nam càng thêm quyết tâm, tiếp tục chơi sòng phẳng với đương kim á quân U17 châu Âu.
84'
Nguyễn Lực ghi siêu phẩm phạt góc
U17 Việt Nam được hưởng quả phạt góc, Nguyễn Lực thực hiện cú đá đưa bóng cuộn thẳng về phía góc cao khiến thủ môn Seghers dù có thể hình vượt trội cũng hoàn toàn bó tay.
77'
Sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV Việt Nam trên khán đài giúp cho các học trò HLV Roland thi đấu càng quyết tâm hơn.
69'
Nguyễn Lực solo dũng mãnh trước sự theo kèm của ba cầu thủ đối phương trước khi tạt bóng ra, bóng chạm người một cầu thủ U17 Bỉ rồi tìm đến vị trí của Duy Khang. Quá đáng tiếc khi cú sút của cầu thủ này bị hậu vệ áo đỏ cản phá chịu phạt góc.
BHL U17 Việt Nam khiếu nại tình huống chạm tay trong vòng cấm, tuy nhiên trọng tài quyết định không penalty cho đội bóng áo trắng.
65'
Dù bị đối thủ tạo cách biệt hai bàn, U17 Việt Nam không hề nao núng, vẫn thi đấu đầy nỗ lực để tìm kiếm những cơ hội dứt điểm.
60'
U17 Bỉ có bàn thắng thứ ba
Do đội hình dâng cao, các cầu thủ U17 Việt Nam không kịp lui về trước pha chuyển đổi trạng thái của đối thủ. Philips với tốc độ vượt trội đã vượt qua các hậu vệ áo trắng rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Xuân Hòa khi đối mặt.
58'
U17 Việt Nam vừa có những phút gây sức ép liên tục khiến hàng thủ U17 bối rối.
54'
U17 Việt Nam chuyển đổi trạng thái nhanh, Đại Nhân là người được trao cơ hội tiếc rằng cú sút của anh bị đối thủ cản phá chịu phạt góc.
50'
Những phút đầu hiệp hai U17 Việt Nam nỗ lực đầy cao đội hình, sẵn sàng pressing ngay bên phần sân của đại diện châu Âu.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về phía U17 Bỉ.
42'
U17 Bỉ vượt lên dẫn 2-1
Diercxx thoát xuống sát đường biên phải rồi trả bóng ra giữa để Achahbar dứt điểm một chạm cận thành tung lưới U17 Việt Nam lần thứ hai. Ban huấn luyện U17 Việt Nam khiếu nại cho rằng cầu thủ U17 Bỉ rơi vào thế việt vị nhưng trọng tài chính tham khảo video quay chậm và xác định bàn thắng hợp lệ cho đội bóng châu Âu.
39'
Moorthamer gỡ hòa 1-1 cho U17 Bỉ
U17 Bỉ có pha phối hợp ăn ý, đường chọc khe loại bỏ toàn bộ hàng thủ áo trắng để Moorthamer thoát xuống rồi dứt điểm chéo góc, thủ môn Xuân Hòa dù chạm tay vào bóng cũng không thể cứu thua.
36'
U17 Bỉ với chiều cao vượt trội luôn tỏ ra nguy hiểm với những pha không chiến.
31'
Vẫn đang là một thế trận kín kẽ mà các cầu thủ U17 Việt Nam tạo ra gây ra nhiều khó khăn cho U17 Bỉ. Nguyễn Lực vừa có pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm, đưa bóng về góc thấp nhưng không thắng được thủ môn đối phương.
26'
Các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn đang chơi phòng ngự đẩy chủ động, sẵn sàng chuyển đổi trạng thái nhanh khi có cơ hội.
17'
Hàng phòng ngự của U17 Việt Nam đứng vững trước sức ép liên tục của đội bóng châu Âu.
8'
Sau khi dính bàn thua sớm, U17 Bỉ lập tức gia tăng sức ép lên khung thành của thủ thành Xuân Hòa, hàng thủ của U17 Việt Nam phải làm việc liên tục.
4'
Sỹ Bách ghi tuyệt phẩm lịch sử
Xuất phát từ pha đá phạt góc của đồng đội, Sỹ Bách thực hiện pha đánh gót đầy bất ngờ, khiến thủ môn Seghers của U17 Bỉ đẩy bóng đập mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới.
Ngay trong lần đầu tiên tham dự, U17 Việt Nam đã có được bàn thắng để vượt lên dẫn trước đội đương kim á quân châu Âu.
2'
Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều nhưng U17 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và chủ động chơi pressing tầm cao.
20h00
Nữ trọng tài chính người Brahain Muniz Daiane thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U17 Việt Nam mặc trang phục màu trắng trong khi U17 Bỉ mặc áo đỏ quần đen. Đây là khoảnh khắc lịch sử khi lần đầu tiên lá quốc kỳ và quốc ca Việt Nam được vang lên ở sân chơi U17 World Cup.
19h45
19h36
Các cầu thủ U17 Việt Nam đang khởi động trước trận đấu.
19h16
Cầu thủ hai đội U17 Việt Nam và U17 Bỉ đã có mặt tại sân để chuẩn bị cho trận đấu.
19h00
18h45
18h15
Cuộc đối đầu U17 Bỉ lúc 20h ngày 20/11 đánh dấu cột mốc lịch sử khi U17 Việt Nam lần đầu góp mặt tại World Cup.
Nằm ở bảng G cùng Bỉ, Mali và New Zealand, thầy trò HLV Cristiano Roland hiểu rằng một điểm trong trận mở màn sẽ tạo lợi thế quan trọng.
U17 Bỉ sở hữu đội hình chất lượng, từng đánh bại Croatia, Estonia và Pháp trên hành trình vào chung kết U17 EURO 2026.
Tuy nhiên, U17 Việt Nam có sự tự tin sau quá trình tập huấn tại Hàn Quốc, UAE và Qatar.
Khả năng phòng ngự chặt chẽ, duy trì cự ly đội hình và tận dụng phản công sẽ là chìa khóa để đại diện Đông Nam Á gây bất ngờ.
Thông tin lực lượng U17 Việt Nam vs U17 Bỉ
U17 Việt Nam: Danh sách 21 cầu thủ có Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Thủy, Đào Quý Vương và Lê Trọng Đại Nhân. Trần Mạnh Quân, sinh năm 2010, là phương án bổ sung cho hàng công.
U17 Bỉ: HLV Sven Vermant có Mattis Seghers, Elie Mbavu, Xander Dierckx và Ilyas Benktib. Jayden Onia Seke, Noa Ojea và Joshua Nga Kana vắng mặt trong danh sách dự giải.