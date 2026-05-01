Sau khi vượt qua U17 Qatar 3-1 trận ra quân, các cầu thủ đến từ xứ sở hoa anh đào khá thoải mái về mặt tâm lý.

Trái ngược là sự căng cứng của nhóm thành viên U17 Trung Quốc, khi họ phơi áo trước Indonesia ngày mở màn.

Các cầu thủ U17 Nhật Bản ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: AFC

Bị đánh giá thấp hơn đối thủ, U17 Trung Quốc dàn thế trận phòng ngự chặt, chờ cơ hội tung ra đòn phản công. Bởi vậy, những phút đầu diễn ra với sự thận trọng cao từ đôi bên.

Thời lượng kiểm soát bóng trên 60%, nhưng phải sau hơn nửa giờ thi đấu, U17 Nhật Bản mới tạo được tình huống ăn bàn đầu tiên, với cú sút chệch cột từ chân Fujimoto.

Bước ngoặt đến từ một tình huống phạt góc ở phút 37. Bóng được cầu thủ trẻ Nhật Bản rót vào vòng cấm, Motosuna chớp thời cơ volley sấm sét tung lưới U17 Trung Quốc từ khoảng cách chừng 12m.

Trong hoàn cảnh khó khăn, đội bóng áo đỏ bất ngờ tìm được bàn gỡ sau giờ giải lao. Tận dụng triệt để pha phản công nhanh bên cánh trái, Zhao Songyuan băng xuống kết thúc căng ở góc gần quân bình tỷ số 1-1.

Tuy vậy, niềm vui của các cầu thủ Trung Quốc chỉ kéo dài 13 phút. Tiền đạo vào sân thay người bên phía U17 Nhật Bản - Maki Kitahara xử lý cực hay ngoài vòng cấm, rồi tung cú đá chìm khiến thủ môn đối phương chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Khoảng thời gian còn lại, ở tình cảnh chẳng còn gì để mất, U17 Trung Quốc lao lên tấn công tìm bàn gỡ. Họ cố gắng tận dụng lợi thế thế hình và các tình huống cố định nhưng không thể ghi thêm bàn thứ hai.

Chiến thắng thuyết phục của U17 Nhật Bản - Ảnh: AFC

Thua 1-2 tâm phục khẩu phục, U17 Trung Quốc chưa giành được điểm nào và xếp chót bảng B, sớm chia tay giải đấu.

Ở chiều ngược lại, bóng đá Nhật Bản tiếp tục chứng tỏ sức mạnh vượt trội tại cấp độ trẻ, giành tấm vé đầu tiên tham dự FIFA World Cup U17 Thế giới.