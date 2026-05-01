Sau khi thắng U17 Trung Quốc trong trận ra quân ở bảng B U17 châu Á 2026, U17 Indonesia tự tin bước vào cuộc chiến với đối thủ U17 Qatar.

Đây là trận đấu then chốt đối với đội tuyển Garuda Muda trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại Saudi Arabia.

Chiến thắng sẽ đảm bảo cho thầy trò HLV Kurniawan Yulianto một suất vào tứ kết, cùng chiếc vé tham dự World Cup U17 năm 2026.

U17 Indonesia bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ảnh: AFC

Với việc U17 Nhật Bản thắng U17 Trung Quốc 2-1, nếu U17 Indonesia cũng giành 3 điểm, cục diện bảng B chính thức ngã ngũ mà không cần chờ đến lượt cuối.

Cơ hội sớm đến với U17 Indonesia sau 1/3 thời gian hiệp 1, khi trọng tài thổi phạt đền với U17 Qatar vì lỗi để bóng chạm tay.

Tuy nhiên, trên chấm 11 mét, niềm tự hào của bóng đá Indonesia là Mathew Baker – người từng dự World Cup U17 2025 – không thể chiến thắng thủ môn Mohamed Bakri.

Trận đấu diễn ra với việc U17 Qatar kiểm soát bóng, nhưng sự chủ động thuộc về U17 Indonesia.

Sau giờ nghỉ, Ayokunle Tokode mang về bàn thắng cho U17 Qatar. Đây là pha lập công trong trận thứ 2 liên tiếp của cậu tại U17 châu Á 2026.

Bàn thua buộc U17 Indonesia phải thực hiện những điều chỉnh. Sức ép liên tục được tạo ra trước khung thành đội tuyển trẻ Qatar.

U17 Qatar hiệu quả hơn. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, phút 66, chỉ 9 phút sau bàn phá vỡ cân bằng, đến lượt Dhiaeddine Benyatla nhân đôi cách biệt cho U17 Qatar. Giống như bàn trước đó, Hadi Khalil là người kiến tạo.

Khi trận đấu trôi về cuối, áp lực càng đè nặng lên vòng cấm địa U17 Qatar. Dù vậy, những cơ hội liên tiếp trôi qua trước mũi giày của U17 Indonesia.

HLV Yulianto tiếp tục đưa ra những thay đổi nhân sự nhưng không hiệu quả. Tổng cộng, 19 pha dứt điểm được U17 Indonesia thực hiện, với 4 cơ hội thực sự rõ ràng mà không có bàn thắng.

Với chỉ 4 cú sút, U17 Qatar mang về 2 bàn thắng quan trọng. Kết quả này đẩy U17 Indonesia vào tình cảnh khó khăn khi phải thắng U17 Nhật Bản nếu muốn dự World Cup.

Ghi bàn: Tokode 57’, Benyatla 66’.