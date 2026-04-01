Vòng chung kết Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/1 đến 5/2/2027, quy tụ 24 đội tuyển hàng đầu châu lục tranh tài tại ba thành phố lớn gồm Riyadh, Jeddah và Al Khobar.

Đến thời điểm hiện tại, 23/24 đội đã giành vé tham dự, trong đó tuyển Việt Nam là một trong những đại diện gây ấn tượng mạnh.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik góp mặt với thành tích toàn thắng 6 trận tại bảng F, khẳng định sự tiến bộ vượt bậc. Cùng với Thái Lan, Indonesia và Singapore, bóng đá Đông Nam Á tiếp tục ghi dấu ấn tại sân chơi lớn nhất châu lục.

Bên cạnh những “ông lớn” như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia hay đương kim vô địch Qatar, giải đấu hứa hẹn sẽ rất cạnh tranh. Suất cuối cùng vẫn chưa được xác định khi Lebanon và Yemen sẽ đá trận quyết định vào tháng 6/2026.

Đáng chú ý, LĐBĐ châu Á (AFC) đã quyết định hoãn lễ bốc thăm chia bảng, vốn dự kiến diễn ra ngày 11/4 tại Saudi Arabia. Nguyên nhân xuất phát từ tình hình xung đột tại Trung Đông, khiến việc di chuyển của các đội tuyển trở nên nguy hiểm và phức tạp.

23/24 đội dự VCK Asian Cup 2027 - Ảnh: Asean Football

AFC cho biết lịch bốc thăm mới sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất. Việc hoãn sự kiện này phần nào ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị của các đội, trong đó có tuyển Việt Nam.

Dù vậy, với phong độ hiện tại và sự ổn định trong lối chơi, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn được kỳ vọng có thể tạo nên dấu ấn đáng kể tại Asian Cup 2027.

Highlights Việt Nam 3-1 Malaysia (nguồn: FPT Play)

Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn