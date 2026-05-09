Chiều 9/5 theo giờ địa phương, U17 Việt Nam bước vào buổi tập hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận gặp U17 Hàn Quốc tại lượt trận thứ hai bảng C, VCK U17 châu Á 2026. 
Sau chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen ở trận ra quân, toàn đội đang duy trì tinh thần rất tích cực nhưng vẫn giữ được sự tập trung cao độ cho thử thách tiếp theo.
Đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cho biết, HLV Cristiano Roland và BHL liên tục nhắc nhở các cầu thủ phải giữ sự tập trung, vì phía trước sẽ là trận đấu rất khó khăn.
Đánh giá về đối thủ sắp tới, Đăng Khoa cho rằng U17 Hàn Quốc là đội bóng sở hữu nền tảng thể lực và kỹ thuật rất tốt. Bản thân anh cùng các đồng đội ở hàng phòng ngự chủ động nghiên cứu kỹ đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất.
Theo Đăng Khoa, điều quan trọng nhất mà U17 Việt Nam cần thể hiện trong trận đấu tới là sự tập trung và tính kỷ luật chiến thuật: “Trận đấu với U17 Hàn Quốc vô cùng khó khăn. U17 Việt Nam cần thực hiện tốt đấu pháp mà Ban huấn luyện đề ra”.
Trước cơ hội cạnh tranh vé dự FIFA U17 World Cup 2026, Đăng Khoa khẳng định: “Tinh thần U17 Việt Nam hiện tại rất thoải mái và quyết tâm cao nhất có thể. Chúng tôi đang đứng trước ngưỡng cửa World Cup nên cố gắng hết sức, chắt chiu mọi cơ hội để có được kết quả tốt nhất”.
Trong buổi tập chiều 9/5, HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự tiếp tục củng cố các nội dung chiến thuật cho trận gặp U17 Hàn Quốc, tập trung vào phối hợp tấn công, tổ chức phòng ngự, chuyển đổi trạng thái và dứt điểm cầu môn.
U17 Việt Nam có trạng thái thể lực và tinh thần tốt, sẵn sàng bước vào trận đấu quan trọng với U17 Hàn Quốc, diễn ra vào lúc 23h00 ngày 10/5.

Ảnh: VFF

